Kliešte spôsobujú ľudom nebezpečné ochorenia: Ako rozoznať encefalitídu a boreliózu?

Kliešťová encefalitída či borelióza.To sú dve závažné ochorenia, ktoré prenášajú kliešte.

Ich výskyt je čoraz väčší a zvyšovanie teplôt zmenilo lokality, kde sa tieto nepríjemné živočíchy nachádzajú. Odborníci apelujú na opatrnosť. Kliešťa netreba len vybrať, ale aj sledovať, či nemáte niektorý z príznakov nebezpečných ochorení. Ako sa prejavujú a kedy je už potrebné vyhľadať lekára?

Hoci sa to tento rok nezdá, za zvýšený výskyt kliešťov môžu zvyšujúce sa teploty. „Zmena klimatických podmienok zapríčinila posun kliešťov na sever a do vyšších nadmorských výšok nad 1 000 m n. m. v rámci Európy,“ upozorňuje Jana Kerlik z Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ. Zatiaľ čo v minulosti boli rizikové oblasti južnejšie položené, dnes sa najviac prípadov hlási z Banskobystrického a Žilinského kraja.

Od začiatku roka hygienici zistili 124 prípadov kliešťovej encefalitídy a z nich bola takmer polovica z Banskobystrického kraja. Pred týmito parazitmi nie ste v bezpečí ani v horách. „S kliešťami treba u nás počítať aj v horských oblastiach,“ uviedla Kerlik. Keď už sa na vás kliešť prisaje a nechcete riskovať encefalitídu či boreliózu, je to boj o čas. „Platí zásada, že čím skôr sa kliešť vyberie, tým je nižšie riziko infekcie,“ uviedol Branislav Peťko z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Boj o čas - parazita vytiahnite čo najskôr

Branislav Peťko, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

- Pri kliešťovej encefalitíde je pôvodca ochorenia vírus a ten sa nachádza u infikovaného kliešťa v slinných žľazách. Kým sa zavŕta, je to niekoľkohodinová operácia. Za ten čas stále púšťa do rany sliny, ktoré obsahujú vírus. Ak ho však vytiahneme ešte na začiatku zavŕtavania sa do kože, tak množstvo vírusu je malé a človek zväčša neochorie. Uvádza sa, že až 80 % ľudí nemá žiadne zdravotné problémy.

Človek prekoná infekciu, vytvoria sa mu protilátky, ale klinicky neochorie a nemusí ísť k lekárovi. Ak je kliešť už tak jeden deň zavŕtaný, je riziko nákazy vyššie. Najvyššie riziko nákazy je však z tepelne neupravených mliečnych výrobkov od infikovaných zvierat. Pri lymskej borelióze je príčinou ochorenia baktéria. Tá sa nachádza v čreve infikovaného kliešťa. Je dokázané, že prvých 24 hodín kliešť nevylučuje borélie.