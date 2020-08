Kapitán hokejového Popradu Patrik Svitana dal zbohom hokejbalu: Získal titul a ukončil kariéru!

O takejto rozlúčke sníval! Trojnásobný majster sveta v hokejbale Patrik Svitana (32) odohral v sobotu svoj posledný zápas na profesionálnej báze.

V drese Považskej Bystrice dokázal zdolať vo finálovej sérii 3:0 na zápasy tím LG Bratislava a vybojoval nielen pre Považanov, ale aj pre seba premiérový klubový titul. Odteraz sa už Patrik môže opäť naplno venovať hokeju, keďže jeho chlebodarcom je HK Poprad, kde bol vlani aj kapitánom.

Svitana plánoval hokejbalovú rozlúčku po vlaňajšom domácom svetovom šampionáte v Košiciach, ale napokon sa rozhodol v kariére pokračovať. „Na reprezentačnej scéne som po šampionáte skončil, ale keďže mi chýbal v zbierke ešte klubový titul, tak som sa rozhodol v kariére pokračovať. Veľa chalanov z národného tímu hrá práve v Považskej, prehovorili ma, aby som im pomohol a napokon to vypálilo takto, že sme majstri. A ja môžem teraz odísť spokojne do hokejbalového dôchodku,“ zasmial sa čerstvý šampión Patrik, ktorého triumf sledovala aj manželka Nikola a synček Oliver.

Pre Svitanu bol hokejbal veľkým koníčkom, jeho hlavným džobom je však profesionálny hokej. Aj v novom ročníku bude pôsobiť v drese Popradu, kde bol vlani dokonca kapitánom a v roku 2018 si po skvelej sezóne vybojoval miesto aj na šampionáte v Dánsku. „Teraz sa už môžem naplno venovať hokeju. Príprava v Poprade odštartovala, buduje sa u nás naozaj výborný tím, ktorý bude mať vysoké ambície, čo naznačil aj kouč Mikula,“ pokračoval Patrik. Hokejbalový sen si ziskom klubového titulu splnil, ten hokejový primát mu na slovenskej scéne ešte chýba. „Poprad ešte ligu nevyhral, bolo by to pekné, keby sa nám to podarilo, ale sezóna bude náročná a ašpirantov na titul bude viacero,“ dodal.