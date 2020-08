Nález policajtov v Severnom Macedónsku: V kamióne sa tlačilo 94 migrantov

Severomacedónska polícia objavila 94 migrantov ukrytých v kamióne, ktorý zastavila dopravná hliadka na juhovýchode krajiny.

Informovala o tom v nedeľu agentúra AP. Kamión so severomacedónskym evidenčným číslom zastavili policajti v sobotu večer pri meste Radoviš približne 110 kilometrov juhovýchodne od metropoly Skopje. Vodičovi sa podarilo ujsť.

V nákladovom priestore vozidla bolo natlačených 94 utečencov zo Sýrie, Afganistanu, Iraku a Pakistanu, ktorých zadržali a umiestnili do migračného centra v meste Gevgelija pri hraniciach s Gréckom, kde budú čakať na deportáciu. Severomacedónske úrady ich vrátia naspäť do Grécka, odkiaľ ich zrejme kamión priviezol. V oblasti Balkánu sú aktívne siete prevádzačov, ktorí sa pokúšajú dostať migrantov cez Turecko a Grécko do bohatších krajín Európskej únie.