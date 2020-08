Osviežujúce maškrty po domácky: Takto si vyrobíte sorbet, šerbet či zmrzlinu z 2 ingrediencií

Máte chuť pripraviť si zmrzlinu? Šikovným pomocníkom bude zmrzlinovač.

Avšak aj bez tohto spotrebiča dokážete doma vyrobiť mrazenú pochúťku dokonca len z dvoch ingrediencií. Poďte ich s nami vyskúšať.

Klasický jahodový sorbet

Sorbet si môžete pripraviť aj z iných druhov ovocia. Kúsky ovocia mrazte aspoň tri hodiny. Potom ich vložte do mixéra, chvíľu nechajte odstáť a následne začnite s pomocou krátkych pulzov mixovať. Ak treba, prilejte malé množstvo teplej vody. Zmes má byť jemne krémová. Teraz ochutnajte a doslaďte podľa chuti medom alebo javorovým sirupom.

Paleo zmrzlina bez mlieka, vajec

Namočte na dve hodiny 1 a trištvrte hrnčeka raw kešu orechov, pridajte k nim plechovku plnotučného kokosového mlieka, štvrť hrnčeka javorového sirupu a 2 ČL vanilkového extraktu. Orechy najprv poriadne rozmixujte, potom pridajte ostatné ingrediencie a vyšľahajte. Ak máte zmrzlinovač, vložte zmes do neho, ak nie, uložte do nádoby a dajte do mrazničky. Aspoň raz za hodinu zmrzlinu premiešajte, kým nebude mať požadovanú konzistenciu.

Zmrzlina vo fľaši

Budete potrebovať šálku smotany na šľahanie, 1 ČL vanilkovej arómy a cukor podľa chuti, pridajte štipku soli. Všetko vložte do uzatvárateľnej nádoby, napríklad zaváracej fľaše a zhruba 4 minúty silno traste. Prácu si však môžete uhľačiť aj šľahačom. Nádobu potom uložte na 3 hodiny do mrazničky.

Jednoduchý recept v 3 krokoch

Maškrtníci by mali mať v mrazničke pripravené kolieska banánov. Tie rozmixujte. Takto vám vznikne základ na zmrzlinu, ktorú možno ihneď konzumovať. Primiešajte kokosový krém, javorový sirup a vanilku. Pridajte strúhaný kokos a kúsky čokolády.

Zmrzlina z dvoch ingrediencií

Použite sladké kondenzované mlieko alebo skúste kvalitnú šľahačku. Druhou ingredienciou je buď aróma, napríklad vanilková alebo rumová, pridať však môžete nasekané orechy, strúhaný kokos, drvené mandle, posekané jahody, kúsky čokolády,...

3 zaujímavosti o zmrzline

1. Medzi najklasickejšie príchute patrí vanilková, čokoládová a jahodová, mimoriadne obľúbené sú však aj orechové a čokoládové verzie. Vo svete však možno nájsť i mnoho kurióznych príchutí. V Pekingu napríklad môžete ochutnať atramentovú zmrzlinu, zmrzlinu z modrého syra či s príchuťou morskej soli. Milovníci piva si na Slovensku môžu pochutnať na pivovej zmrzline.

2. Neďaleko talianskej Bologne môžete nielen navštíviť Múzeum zmrzliny, ale záujemcovia tam môžu absolvovať aj kurz na tzv. Gelato University, ktorá ponúka od roku 2003 desiatky kurzov pre začiatočníkov aj pokročilých.

3. Zmrzlina, alebo iný studený nápoj či pokrm môžu vyvolať jav známy ako „zmrznutý mozog”. Ide o intenzívnu bolesť hlavy po kontakte s chladom, ktorá môže trvať pár sekúnd až minút.

Milovníci zmrzliny by mali ochutnať aj tieto pochúťky

Mrazený jogurt

- Podobá sa zmrzline, avšak základom nie je mlieko, ale práve jogurt. Kvôli tejto zložke sa servíruje teplejší než klasická zmrzlina.

Šerbet

- Podobá sa na sorbet, ale obsahuje aj mlieko alebo smotanu. Jeho konzistencia je odlišná od zmrzliny, keďže nie je taký krémový.

Sorbet

- Neobsahuje mlieko, ale má vysoký podiel ovocia v kombinácii s vodou, cukrom alebo ovocnými šťavami či vínom. Podobnou pochúťkou je aj granita, má však inú štruktúru.

Gelato

- Aj keď je gelato taliansky výraz pre zmrzlinu, gelato na rozdiel od klasickej zmrzliny obsahuje menej ako 5 percent mliečneho tuku.

Semireddo

- Sladký taliansky dezert, ktorý sa skladá z mrazeného smotanového krému so zamatovou štruktúrou a na rozdiel od zmrzliny je vláčnejší.