Obyvatelia by sa už mohli vrátiť do paneláku hrôzy v Bohumíne: Vyšetrovanie požiaru pokračuje

V Bohumíne na Karvinsku bude v nedeľu pokračovať vyšetrovanie tragického požiaru, pri ktorom v sobotu zomrelo 11 ľudí a nie je vylúčené, že ho má na svedomí podpaľač.

Ďalšie obyvatelia by sa dnes mohli vrátiť do domu. Stále v ňom ale nejde elektrina ani plyn. ČTK to povedal hovorca hasičov Lukáš Popp. Vo vyšetrovaní budú pokračovať aj policajti.

Podľa Poppa hasiči ukončili prehliadku miesta nešťastia okolo 01.00 a v nedeľu budú opäť pokračovať. "Môžeme potvrdiť, že na mieste boli nájdené stopy urýchľovaču horenia, preto požiar prebehol a rozvinul sa tak rýchlo. Zatiaľ presne nemôžeme určiť, či to bolo na jednom mieste alebo na viacerých miestach a ani nemôžeme určiť o aký akcelerant ide," uviedol Popp.

Podľa informácií, ktoré má k dispozícii, nemá dom ohrozenú statiku a nehrozí jeho zrútenie. Obyvatelia by sa tak dnes mohli postupne vracať do jednotlivých bytov. "Stále platí tá informácia, že dom je odpojený od elektrickej energie aj od plynu," uviedol Popp. Zástupca primátora mesta Igor Bruzl (ČSSD) uviedol, že mesto je nájomníkom z najviac zasiahnutých bytov pripravené zabezpečiť náhradné ubytovanie. Panelový dom je vo vlastníctve mesta.

Požiar vypukol v Nerudovej ulici v časti Nový Bohumín krátko pred 18.00, konkrétne na 11. poschodí. Šesť ľudí, vrátane troch detí, zomrelo v byte. Ďalších päť ľudí po tom, ako sa snažili pred ohňom uchrániť skokom z domu. Počas požiaru sa desať ľudí zranilo, vrátane hasičov a policajtov. Na miesto bolo postupne vyslaných šesť zdravotníckych a tri lekárske posádky z najbližšieho okolia, vrátane leteckej výjazdovej skupiny z Ostravy. Posádky záchrannej služby previezli zranených do Fakultnej nemocnice v Ostrave, do Mestskej nemocnice Ostrava a do nemocníc v Karvinej-Raji a v Havířove.

"Dve osoby utrpeli ťažké popáleniny, zvyšných osem pacientov malo popáleniny ľahšie alebo sa v rôznej miere nadýchali splodín horenia," uviedol hovorca záchrannej služby Ladislav Lang. Dodal, že ďalších päť pacientov, u ktorých išlo o ľahšie poranenia alebo akútnu stresovú reakciu, bolo po ošetrení ponechaných na mieste.

Iva Piskalová z Fakultnej nemocnice Ostrava v nedeľu pre ČTK povedala, že v tomto zdravotníckom zariadení je hospitalizovaných päť pacientov. Dvaja sú na jednotke intenzívnej starostlivosti vo vážnom stave. Traja sú na štandardnom oddelení, stabilizovaní a mimo ohrozenia života. Stará sa o ne personál Kliniky popáleninovej medicíny a rekonštrukčnej chirurgie.