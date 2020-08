Tampa s Černákom prehrala boj o víťazstvo v skupine, Tatar bude v play off čeliť Flyers

Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili v noci na nedeľu v zápase skupiny o nasadenie vo Východnej konferencii NHL nad Tampou Bay 4:1 a stali sa jej víťazom.

Flyers v skupine zaknihovali tri víťazstvá a vybojovali si najvyššie nasadenie do play off v konferencii. V 1. kole play off sa stretnú s Montrealom, dres ktorého oblieka slovenský útočník Tomáš Tatar.

Za Lightning odohral slovenský obranca Erik Černák vyše 20 minút, do štatistík si zapísal jeden mínusový bod a päť hitov. Tampa Bay obsadila s dvoma víťazstvami 2. miesto.

V Západnej konferencii si najvyššie nasadenie do play off vybojovali hokejisti Vegas Golden Knights, ktorí zdolali Colorada Avalanche 4:3 po predĺžení. Rozhodol o tom v extračase Alex Tuch, dva góly v riadnom hracom čase dosiahol jeho spoluhráč Jonathan Marchessault. V 1. kole play off nastúpi Vegas proti Chicagu. Colorado, ktoré v skupine skončilo druhé bude čeliť Arizone.

NHL - predkolo play off:

Skupina o nasadenie:

Východná konferencia (Toronto)

Tampa Bay - Philadelphia 1:4

Západná konferencia (Edmonton)

Colorado - Vegas 3:4 pp