Tara († 47) hviezdila v televízii a stýkala sa s kráľovskou rodinou: Sestra tvrdí, že ju navštívil jej duch!

Televízna hviezda Tara Palmer-Tomkinson († 45) zomrela v roku 2017 kvôli prasknutému vredu. Ako informuje portál The Sun, jej sestra teraz tvrdí, že Tarin duch ju navštívil už dvakrát. Tara má byť „šťastná tam, kde je“.

Santa Montefiore (50) videla sestru od jej smrti už dvakrát. Občas cíti jej prítomnosť. Spisovateľka a mamička dvoch detí priznala, že trénovala ako médium. „Absolvovala som kurzy na Univerzite špiritistických štúdií v Londýne – a počas detstva som videla veľa duchov,“ povedala Santa Montefiore.

Jej nový román Here and Now (Tu a teraz) obsahuje scénu, kde hlavná hrdina hovorí s duchom svojho otca. Santa však na rozdiel od jej vymyslených postáv s duchmi nehovorí. Len ich vidí. Na konci knihy Santa ďakuje svojej sestre za to, že ju „naučila o strate a láske“ a píše, že „jej stále chýba“.

Podľa Santy sa človek učí zo žiaľu a ona stále žiali za sestrou. „Strata blízkeho človeka vás zmení, veci sú zrazu vážnejšie a v živote je viac tieňov,“ povedala. Tara sa zúčastnila reality šou „Som celebrita“ a bojovala so závislosťou na kokaíne. Otec sestier učil princa Charlesa lyžovať a Tara sa pravidelne zúčastňovala kráľovských svadieb, okrem iných aj tej princa Williama a Kate Middleton.