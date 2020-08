Lewandowski režíroval výhru Bayernu, Lobotkov Neapol stroskotal na Barcelone

Futbalisti FC Barcelona a Bayernu Mníchov skompletizovali osmičku účastníkov finálového turnaja Ligy majstrov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Barcelona po remíze 1:1 v prvom dueli vyhrala v osemfinálovej odvete doma nad Neapolom 3:1, za hostí hral slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka od 46. minúty. Bayern zdolal Chelsea Londýn 4:1 a potvrdil náskok 3:0 z prvého stretnutia. Dva góly a dve asistencie si pripísal top kanonier súťaže Robert Lewandowski.

Barcelona sa s Bayernom stretne 14. augusta vo štvrťfinále záverečného turnaja v Lisabone. Ďalšie dvojice tvoria Atalanta Bergamo - Paríž Saint-Germain, RB Lipsko - Atletico Madrid a Manchester City - Olympique Lyon. Finále Ligy majstrov 2019/2020 je na programe v nedeľu 23. augusta o 21.00 SELČ na Estádio da Luz.

Neapol na prázdnom Camp Nou pohrozil už po 90 sekundách, keď sa po zaváhaní domácej obrany a odrazenej lope od Gerarda Piqueho dostal v šestnástke k halfvoleju osamotený Dries Mertens. Loptu však netrafil ideálne a tá skončila iba na vonkajšej časti bližšej žrde. Taliani boli v úvode o niečo aktívnejší, no Barcelona sa tešila hneď z prvej šance - v 10. minúte po rohu Ivana Rakitiča otvoril hlavou skóre Clement Lenglet po pristrčení súpera, VAR gól napriek tomu odobril. V 23. minúte predviedol svoju genialitu Lionel Messi, keď sa pohral s tromi obrancami hostí, loptu nestratil ani po páde, predral sa do šestnástky a ľavačkou k vzdialenejšej žrdi obstrelil ďalších dvoch zadákov i brankára Davida Ospinu - 2:0.

Messi sa presadil znova aj po polhodine hry, no predtým si podľa verdiktu arbitrov pomohol rukou a tak po zásahu videa gól neplatil. Nadstavenie prvej časti ešte okorenili dva pokutové kopy, najskôr z bieleho bodu zvýšil Luis Suarez a na druhej strane z rovnakej situácie skorigoval na 1:3 Lorenzo Insigne. Hneď po prestávke sa dostal do hry aj Lobotka namiesto Diega Demmeho, Neapol potreboval na postup streliť dva góly a preto sa tlačil dopredu. Do čistých šancí sa však hostia nedostávali a hoci v 81. minúte striedajúci Arkadiusz Milik dostal loptu do siete, zásah neplatil pre predchádzajúci ofsajd. Barcelona si náskok ustrážila a pocestuje do Portugalska.

Bayern išiel do odvety s pohodlným trojgólovým náskokom a ten navýšil už v 10. minúte kanonier Robert Lewandowski. Toho v súboji jeden na jedného fauloval brankár hostí Wilfredo Caballero aPo štvrťhodine hry Thomas Müller takmer pridal druhý zásah,Chelsea sa dostávala k slovu sporadicky a

Hostia sa napokon dočkali v 44. minúte, brankár Manuel Neuer strelu z uhla vyrazil iba pred úplne voľného Tammyho Abrahama a ten znížil na 1:2. Bayern po zmene strán kontroloval situáciu, jeho náskok po hodine hry v dobrej šanci nedokázal zveľadiť Müller a v 67. minúte ani hlavou Thiago Alcantara. Presadil sa až striedajúci Corentin Tolisso v 76. minúte po presnom centri Lewandowského - 3:1. Svoj trinásty gól v prebiehajúcej edícii súťaže potom v závere hlavou zaznamenal Lewandowski a spečatil jasný triumf domácich, v súčte oboch duelov to bolo 7:1. Bayern natiahol šnúru víťazstiev na 18 duelov, po reštarte sezóny ešte nezaváhal a v Lisabone sa pokúsi o sezónne "treble".

: 10. Lenglet, 23. Messi, 45.+1 Suarez (z 11m) - 45.+5 Insigne (z 11m).: Cakir (Tur.), ŽK: Suarez - Zieliňski: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Roberto, Rakitič, De Jong - Messi, Suarez (90.+2 Junior Firpo), Griezmann (84. Monchu Ramon): Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui - Fabian (79. Elmas), Demme (46. LOBOTKA), Zieliňski (70. Lozano) - Callejon (70. Politano), Mertens, Insigne (79. Milik)/prvý zápas 1:1, postúpila Barcelona/: 10. a 84. Lewandowski (z 11m), 24. Perišič, 76. Tolisso - 44. Abraham.: Hategan (Rum.), ŽK: Caballero, Emerson: Neuer - Kimmich (71. Odriozola), Alaba, Boateng (64. Sule), Davies - Goretzka, Alcantara (71. Tolisso) - Gnabry (81. Martinez), Müller, Perišič (64. Coutinho) - Lewandowski: Caballero - James, Christensen, Zouma, Emerson - Barkley, Kante, Kovačič - Hudson-Odoi, Abraham (81. Giroud), Mount/prvý zápas 3:0, postúpil Bayern/1: 12. augusta: Atalanta Bergamo - Paríž Saint-Germain (Estádio da Luz)2: 13. augusta: RB Lipsko - Atletico Madrid (Estádio José Alvalade)3: 14. augusta: FC Barcelona - Bayern Mníchov (Estádio da Luz)4: 15. augusta: Manchester City - Olympique Lyon (Estádio José Alvalade)18. augusta: víťaz 2. štvrťfinále - víťaz 1. štvrťfinále (Estádio da Luz)19. augusta: víťaz 4. štvrťfinále - víťaz 3. štvrťfinále (Estádio José Alvalade)23. augusta: víťaz 1. semifinále - víťaz 2. semifinále (Estádio da Luz)