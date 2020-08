Noc hrôzy v Zemianskych Kostoľanoch: Uhoreli dve starenky! Svedkyňa s plačom opísala drámu

Tragédia, ktorá tisne slzy do očí! Obec Zemianske Kostoľany pri Novákoch zažila tú najbolestivejšiu noc, na ktorú budú ľudia ešte dlho spomínať.

V noci z piatka na sobotu sa priamo v domove dôchodcov rozhorel požiar a všetkých 50 starkých zobudil zvuk alarmu. Obovské plamene už šľahali v jednej z izieb, kde ležali nevládne dôchodkyne. Oheň sa šíril rýchlosťou blesku a zadymil kompletne celý objekt. Starkí nemohli dýchať a hasiči, záchranári, ale aj ľudia z blízkych bytoviek pomáhali, ako sa len dalo. Dôchodcov, ktorí sú prevažne ležiaci, vyťahovali cez okná a snažili sa ich upokojovať. Napriek veľkej snahe hasičov však v izbe, kde začalo horieť, zomreli dve babičky. Obe mali už viac ako 90 rokov.

S výkrikmi „Horí!“ sa zobudili do sobotňajšej noci obyvatelia malej obce Zemianske Kostoľany (okr. Prievidza), v ktorej sa nachádza Stredisko sociálnych služieb Kanianka a jeseň života v ňom dožíva 50 dôchodcov. V letnú augustovú noc však zažili peklo. „To bolo hrozné. Niečo po druhej sa valil veľký dym. Už sme len počuli, ako chodia neustále hasiči, záchranári. Išli sme dolu aj my, bývame oproti v bytovke, a tak sme pomáhali, ako sa len dalo. Keby ste videli tie nevládne telá tých starčekov. Hasiči ich cez okno dávali von a my sme sa ich snažili upokojovať. Bol to hrozný pohľad,“ zadúša sa plačom Anna (68).

„Išli sem dožiť svoj život v pokoji a toto sa im stalo,“ dodáva. Požiar vypukol podľa hasičov v jednej z izieb, kde spali dve ženy. Obe boli nevládne a ležali. Podľa informácií Nového Času mal požiar vzniknúť po tom, ako začal horieť kábel, ktorý vyhrieval matrac, kde ležala jedna babička. Tá uhorela a jej spolubývajúca zomrela tiež. Ani jedna z dôchodkýň nemala šancu ujsť, pretože obe boli ležiace.

Pomáhali aj psychológovia

Spolu 48 dôchodcov museli zo zariadenia okamžite evakuovať do bezpečia. „Na mieste zasahovali psychológovia, ktorí zabezpečili okamžitú krízovú intervenciu, prišiel aj prezident hasičov Pavol Mikulášek,“ informovala hovorkyňa hasičov Katarína Križanová. Ako ďalej dodala, priestory boli husto a silno zadymené a u 11 ľudí došlo k poškodeniu zdravia. „Tí, ktorých bolo potrebné ošetriť, boli ošetrovaní a postupne prevážaní do nemocnice v Bojniciach,“ uviedla pre televíziu Markíza Jana Školíková, starostka Zemianskych Kostolian.