Záhrada košického kováča Vladimíra skrýva skvosty: Jeho unikátna zoo vás očarí

Konkuruje zoologickej záhrade! Umelecký kováč Vladimír Eperješi (44) z Košíc opäť nelenil a z množstva odpadu zhotovil ďalšie obdivuhodné diela.

Všetky sú z ríše zvierat, ktoré tento zručný majster obdivuje. Keď dokončí výrobu všetkých 25 zvierat, ukáže ich širokej verejnosti. Zatiaľ však k bizónovi, orlovi či vlkovi pribudli žralok, slon, surikata, plameniak, korytnačka i tučniak.

Kováča Eperješiho preslávili svetové miniatúry, zvláštne autá či netradičné sochy úspešných športovcov. Tentoraz sa však rozhodol vybudovať z odpadového materiálu minizoo. „Celkovo by som chcel verejnosti predstaviť až 25 zvierat, pričom 13 je už hotových. Vlk, delfín, pštros veľký i malý, orol, bizón, plameniak a najnovšie k nim pribudli žralok, surikata, slon, korytnačka, chrobák a tučniak. Na jeho výrobu som použil 486 kovových srdiečok. Rozpracované sú žirafa, kôň, kohút, nosorožec, kamzík, roháč, pavúk a lev,“ prezradil s úsmevom Eperješi, ktorý s kovovým odpadom pracuje už dlhé roky a jeho diela nesú pečať patiny.

Svoj zvláštny zverinec chce po dokončení vystavovať. „Zrejme to bude niekde na Slovensku, ale nevyhnem sa ani zahraničiu. Spočiatku to vyzerá skôr na putovnú prehliadku. Môžem však prezradiť, že všetky sochy dokopy sú veľmi objemné, lebo každá má hmotnosť minimálne sto kíl. No aj podstatne viac. Napríklad bizón váži až 1,5 tony! Bude si to žiadať žeriav alebo hydraulickú ruku. V každom prípade sa nebránim tomu, aby postupne dostali aj mená, ktoré môžu navrhnúť aj samotní návštevníci,“ uzavrel šikovný remeselník.

Tučniak

Hmotnosť: 85 kg

Výška: 1,2 m

Výroba: mesiac

Slon

Hmotnosť: 120 kg

Výška: 1,1 m

Výroba: 3 týždne

Korytnačka

Hmotnosť: 230 kg

Dĺžka 2,5 m

Výroba: 1,5 mesiaca