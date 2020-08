Kaliňák po vyhadzove Dominika Dána z ministerstva pení, Mikulec to obhajuje: Prečo dostal padáka!

Hádka o vyhadzov prominentného spisovateľa. Minister vnútra Roman Mikulec (48) tento týždeň oznámil, že robia na pracoviskách kontroly efektívnosti ich zamestnancov.

Po jednej z takýchto kontrol musel prostredie rezortu opustiť Dominik Dán, ktorý sa preslávil najmä písaním detektívok. Zatiaľ čo Mikulec tvrdí, že Dán tam desať rokov len „vyzdvihoval výplatnú pásku“, exminister Robert Kaliňák (49) odmieta, že by Dána zamestnával len naoko.

Ministerstvo vnútra sa v strede týždňa chcelo pochváliť tým, že dávajú dokopy „neporiadok“ po smeráckych predchodcoch. V správe z kontroly efektívnosti na pracoviskách podľa nich našli aj niekoľko kuriozít. „Priamo na ministerstve bol už viac ako 10 rokov zaradený policajt, ktorého pracovná náplň bola raz mesačne si vyzdvihnúť výplatnú pásku,“ napísali z ministerstva. Práve týmto človekom je slávny spisovateľ kníh o vyšetrovaní vrážd Dominik Dán.

O ňom sa už dlhšie vie, že pracuje ako policajt a že inšpirovaný svojou prácou začal písať detektívky. Teraz vyšlo najavo, že na ministerstve pracoval na tlačovom odbore a zarábal 2 000 € mesačne, no nemal ani svoj pracovný stôl. „Ja som toho človeka nevidel. Ten človek nechodil do práce. Keď je jeho práca písanie kníh, dokonca v domácom prostredí, tak nevidím dôvod na to, aby taký človek pracoval na ministerstve,“ vysvetľoval minister Mikulec dôvod svojho rozhodnutia pre TV Markíza. Dán tak po vyhadzove odišiel do policajného výsluhového dôchodku.

Kaliňák reaguje

Bývalý minister vnútra Kaliňák, ktorý Dána na ministerstvo prijal, tvrdí, že je to obrovská hanba súčasného vedenia rezortu. „Chodieval som po rôznych útvaroch a viacero prípadov bolo takých, že ste našli ľudí, ktorí dokážu niektoré veci rýchlo a dobre zhodnotiť. Majú dobrú analýzu. Dal som mu teda ponuku na presun na ministerstvo, lebo je mimoriadne skúsený. Jedna z jeho úloh bola konzultovať so mnou zmeny v rezorte, úpravy zákona o služobnom pomere, organizačné zmeny a ďalšie,“ vysvetľoval Novému Času Kaliňák.

Tvrdí, že Dánove skúsenosti využíval aj v prípadoch, keď bolo ťažké dopátrať sa pravdy. „Každý občas niečo zatlčie a rozhodovanie nemôže byť len na základe jedného zdroja, takže som mal k dispozícii nezávislý názor od takéhoto človeka. Je prekvapivé, čo urobili, lebo sami ten rezort nepoznajú, ale nechať si odísť z ministerstva človeka, ktorý odslúžil 35 rokov, prešiel všetkými stupňami riadenia, nemaľoval med okolo úst a nie je to politicky angažovaný človek,“ dodal Kaliňák.