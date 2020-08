Jakobsen ukázal obrovskú bojovnosť a odhodlanie: Fabio sa k cyklistike vráti, znie z nemocnice

Parádna správa! Pred štyrmi dňami obletela svet správa, že po hrozivej nehode je holandský cyklista Fabio Jakobsen (23) v ohrození života. V sobotu vyslali organizátori Okolo Poľska výbornú správu, ktorá potešila celý športový svet.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Máme dobré správy z nemocnice v Sosnowci. Fabio Jakobsen je prebudený z umelého spánku. Jeho stav je dobrý,“ uviedli na Twitteri organizátori a lekári zo sosnowieckej nemocnice pridali: „Mladý pretekár sa po zotavení vráti k cyklistike!“

„Pacient je pri vedomí, už nie je na pľúcnom ventilátore a jeho krvný tlak je normálny. Sme s jeho stavom veľmi spokojní,“ doplnil zástupca riaditeľa Nemocnice svätej Barbory v Sosnowci Pawel Gruenpeter s tým, že jazdca tímu Deceunck-Quick Step za dva týždne prepustia do domáceho liečenia.

Jakobsen sa vážne zranil v závere stredajšej úvodnej etapy, keď ho tesne pred cieľovou čiarou krajan Dylan Groenewegen natlačil do bariéry a Fabio, ktorému po náraze spadla prilba z hlavy, preletel mimo cesty a ostal ležať v kaluži krvi. Po intubácii ho v bezvedomí previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde sa podrobil päťhodinovej operácii hlavy, najmä tváre.

Len pár hodín pred touto správou si sypal popol na hlavu aj vinník Groenewegen, ktorého navštívil novinár holandského servera Nos. „Ľutujem to. Je jasné, že som nemal v úmysle ohroziť ostatných jazdcov. Bola to však jednoznačne moja chyba. Menil som líniu pri šprinte a to nie je dovolené. Odkedy sa to stalo, myslím iba na Fabia a jeho rodinu. Dúfam, že sa čoskoro zotaví. Všetko sa to stalo tak rýchlo, bariéry potom preleteli cez cestu a spadol som. Videl som chaos, nebol to pekný pohľad. Potom som sa dopočul skutočnú pravdu…“ vyznal sa Dylan, ktorý si tak skoro nezajazdí! Čaká ho trest od federácie UCI a možno aj civilný súd. (uka, čtk, foto getty images, greb NČ, twitter .com/nossport)

Obžalujú ho?

Touto desivou nehodou sa už zaoberá štátne zastupiteľstvo v Katoviciach, ktoré zisťuje, kto nesie vinu za vážne zranenie cyklistu. Šéf Jakobsenovho tímu Deceuninck-QuickStep Patrick Lefevere bol v kritike Groenewegena najtvrdší, keď na sociálnje sieti napísal: „Toto bol kriminálny skutok, ktorý musí skončiť pred súdom. Tento chlapec by mal skončiť vo väzení!“ Zastupiteľstvo vypočuje postupne všetkých svedkov a preskúma dôkazy, medzi ktorými sú aj bicykle zranených pretekárov.