Dostane Duda v Herthe konečne poriadny priestor? Chcem si nájsť miesto v tíme, vraví

Po polročnom vyhnanstve je späť! Stredopoliar Ondrej Duda (25) si po nezhodách s trénerom Jürgenom Klinsmannom (56) vyskúšal hosťovanie v anglickom klube Norwich City.

Nováčik sa neudržal v Premier League a slovenský reprezentant sa vrátil po sezóne k svojmu zamestnávateľovi - Herthe Berlín. Situácia v nemeckom bundesligovom klube sa od jeho odchodu zmenila.

Z pohľadu Dudu k lepšiemu. Na trénerskej lavičke totiž Klinsmanna vymenil Bruno Labbadia. Komunikáciu s ním si rodák zo Sniny pochvaľuje. „Boli to veľmi príjemné rozhovory. Tréner mi ukázal, akým spôsobom chce hrať. S jeho štýlom hry sa celkom jasne stotožňujem. Bruno Labbadia vyžaduje od hráčov aktívny futbal s množstvom presingu. V príprave bude klásť dôraz na to, aby sme si ho osvojili,“ povedal Duda pre klubovú stránku.

Kým pod Klinsmannovým vedením sedel v Herthe medzi náhradníkmi alebo na tribúne, v Norwichi si na slabú vyťaženosť sťažovať rozhodne nemohol. Z desiatich ligových zápasov nastúpil až deväťkrát v základnej zostave. Osviežil hru kanárikov, ale gólovo sa nepresadil. „Bol to dobre strávený čas. Získal som dôležité skúsenosti. Pred koronakrízou išlo všetko dobre. Stále sme mali šancu zachrániť sa. Po reštarte sme, žiaľ, nevyhrali ani jeden zápas,“ rekapituloval.

Sezónu pred odchodom na Ostrovy bol s jedenástimi gólmi a so šiestimi asistenciami najproduktívnejším hráčom tímu. Ani to nestačilo, aby nemusel na čas opustiť Berlín. Po návrate dostal deväť dní dovolenky. Po nich sa zapojil do letnej prípravy Herthy, ktorá skončila vlani na 10. mieste. „Cítim sa veľmi dobre a chcel by som si nájsť miesto v tíme. Máme dobré mužstvo. Môžeme byť úspešní. Určite chceme dopadnúť lepšie ako v uplynulom ročníku,“ zdôraznil Duda.

Tréner Labbadia dúfa, že Slovák mužstvu pomôže svojou predvídavosťou, čuchom na góly, a najmä schopnosťou zrýchliť hru. „Musím najskôr zistiť jeho silné stránky i možnosti, ako by mohol zlepšiť našu hru,“ vysvetlil kouč Herthy pre denník Tagesspiegel. Podľa športového riaditeľa Michaela Preetza Hertha ráta s Dudom na sto percent. „V Anglicku to neboli pre neho stratené mesiace. Získal hernú prax v ťažkej lige. Že to mal po reštarte ťažšie, je jasné. Napriek tomu hosťovanie splnilo účel.“