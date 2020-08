16-roční kamaráti v Česku sa šli kúpať, už tretí deň ich niet: Srdcervúce slová matky

Policajti v českom Kutnohorsku pokračovali tretím dňom v pátraní po dvoch šestnásťročných mladíkoch, ktorí sa išli pri Soběšíne kúpať do rieky Sázavy a od tej doby sú nezvestní.

V sobotu ich hľadali opäť potápači a tiež psovod, nikoho ale nenašli, povedala ČTK policajná hovorkyňa Michaela Richterová. ,,Do dnešnej pátracej akcie, ktorá začala v dopoludňajších hodinách, boli povolaní policajti z poriečneho oddelenia Labe a psovod so špeciálne vycvičeným psom z hlavného mesta Prahy," uviedla hovorkyňa. Policajti podľa nej prehľadávali rieku od miesta, kde boli chlapci videní naposledy, až k Českému Šternberku. O 15:00 bola akcia ukončená s negatívnym výsledkom. Či bude pátranie pokračovať aj v nedeľu, zatiaľ nie je známe.



Šestnásťroční mladíci sa stratili v blízkosti Masarykovho tábora YMCA neďaleko Soběšína. Ich zmiznutie bolo ohlásené v noci na štvrtok, doterajšie pátracie akcia boli neúspešné. Do hľadania sa zapojil aj vrtuľník s termovíziou, po chlapcoch bolo zároveň vyhlásené celoštátne pátranie. Mama jedného z nich už syna oplakala na sociálnej sieti. ,,S ľútosťou vám oznamujem, že 5. 8. 2020 vyhasli dva mladé životy. Opustil nás Samík Moulis a Leo Vrubl. Samík, budeš nám veľmi chýbať. Milujem ťa," napísala podľa Blesku mamička nešťastného chlapca. ,,Utopili sa. Zajtra budú hľadať potápači a psovodi telá. Chlapci neutiekli. Na brehu zostali papuče, uterák a Samkove hodinky," priblížila. Priatelia ju utešovali, že nádej umiera posledná.