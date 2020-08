Strana Za ľudí spoznala nástupcu Kisku: Kto z dvojice Remišová a Kollár získal predsednícku stoličku?

Strana Za ľudí si po odchode svojho predsedu Andreja Kisku z politiky v sobotu vyberala nové vedenie.

Svoje vízie o fungovaní strany predstavili Veronika Remišová a Miroslav Kollár. Predsednícke kreslo získala Remišová, informovala o tom strana Za ľudí na tlačovej konferencii. Podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie odovzdalo svoj hlas 76 delegátov snemu, kým jej protikandidát Miroslav Kolár získal dôveru 33 delegátov. Remišová tak v predsedníckej funkcii nahradí doterajšieho predsedu a zakladateľa strany Andreja Kisku.

Snem sa konal v Trenčianskych Tepliciach s oficiálnym začiatkom o 10:00. Pozvanie na snem dostalo takmer 90 delegátov, ktorých zvolilo 60 okresných snemov strany a delegátmi sú aj 20 členovia predsedníctva Za ľudí. Takmer stovka ďalších členov strany a expertov, s ktorými strana spolupracuje, sa na sneme zúčastnila ako hostia.

Bývalý predseda strany Kiska vyjadril svoju podporu Veronike Remišovej. Za favoritku ju považovali aj stávkové kancelárie či politológ Grigorij Mesežnikov. Podpredseda NR SR Juraj Šeliga, ktorý taktiež zvažoval svoju kandidatúru, zasa vyjadril podporu Miroslavovi Kollárovi.

Remišová chce zo strany Za ľudí spraviť modernú, európsku, stredovú politickú stranu, ktorá bude rozumnou a slušnou alternatívou. „Verím, že s tým odborným potenciálom, ktorý strana má, budeme rásť a budeme silnou stranou. Našou víziou je totiž meniť Slovensko k lepšiemu a na to je dôležité, aby každý prijal zodpovednosť, pretože naša krajina sa nachádza v ťažkej a zložitej situácii," uviedla nová predsedníčka. Za ľudí musí podľa nej popracovať na lepšom marketingu, aby dokázali efektívnejšie prezentovať dosiahnuté výsledky. „Musíme občanom zabezpečiť ekonomické istoty, pretože to Slovensko potrebuje. Z pozície predsedníčky strany a ministerky chcem naplniť všetky sľuby, ktoré som dala voličom pred voľbami," dodala Remišová.

Neúspešný kandidát Miroslav Kollár rešpektuje výsledok voľby. Stranu ešte čaká voľba nových členov predsedníctva. Kollár priblížil, že je v kompetencii Remišovej, akých ľudí navrhne za členov predsedníctva. Potvrdil, že ak by bol zvolený za predsedu on, súčasných podpredsedov by z funkcie neodvolával, len by k nim navrhol Tomáša Valáška za podpredsedu strany pre zahraničie. „Naša strana má všetky predpoklady na to, aby bola úspešnou, len nemá dostatočný politický výtlak. Za týmto účelom preto musíme zlepšiť politický marketing, aby sme svoje výsledky dokázali lepšie predať," ozrejmil. Za ľudí môže podľa jeho slov vyjsť z tohto snemu posilnená.

Vládna strana Za ľudí získala vo februárových parlamentných voľbách 5,77 percenta hlasov voličov. Po niekoľkodňových rokovaniach vstúpila do vládnej koalície s hnutiami Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina a so stranou Sloboda a Solidarita (SaS). Andrej Kiska sa krátko po voľbách z politiky pre zdravotné problémy stiahol a rokovaním o zostavení vlády poveril Veroniku Remišovú.