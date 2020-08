NBA spoznalo posledných účastníkov playoff: Memphis vyhral premiérovo po reštarte

Basketbalisti Brooklynu a Orlanda sa stali vo Východnej konferencie poslednými účastníkmi play off zámorskej NBA.

Nets si zaistili účasť vo vyraďovačke triumfom 119:106 nad Sacramentom. Orlando síce prehralo s Philadelphiou 101:108, ale miestenku do nadstavby mu zaistila prehra Washingtonu s New Orleans 107:118.



Nets pôjdu do play off z pozície číslo sedem, Magic z pozície osem. Orlando sa tak v 1. kole stretne s Milwaukee, séria sa začne 17. augusta. Nets sa v 1. kole môžu stretnúť s obhajcom z Toronta, ktoré aktuálne drží 2. miesto v tabuľke Východnej konferencie.



Memphis Grizzlies na piaty pokus po reštarte ligy zvíťazili, Oklahomu City zdolali 121:92. V prvej štvrtine pritom prehrávali aj o osemnásť bodov (19:37). "Nikdy sme o sebe nepochybovali. Vieme, čo môžeme dosiahnuť ako tím. Hrali sme veľmi uvoľnene," povedal stredný rozohrávač Grizzlies a autor 19 bodov v zápase Ja Morant. Ešte o tri body viac dal najlepší strelec duelu Dillon Brooks.



Memphis drží v tabuľke ôsmu priečku o jeden duel pred Portlandom a o dva pred San Antoniom. V západnej konferencii sa už s určitosťou bude hrať play in o postup do play off medzi ôsmym a deviatym mužstvom po základnej časti. Na východe sa hrať nebude, pretože deviaty Washington má už nedostihnuteľný odstup sedem a pol zápasu na Orlando. Play in v tomto ročníku príde na pretras iba v situácii, keď deviaty tím má odstup maximálne štyroch duelov od ôsmeho.



NBA - sumáre:

SAN ANTONIO SPURS - UTAH JAZZ 119:111 (36:27, 24:23, 36:34, 23:27)

najviac bodov: D. White 24, Pöltl 19 (10 doskokov), L. Walker a Gay po 14 - Clarkson 24, T. Bradley 15 (11 doskokov), Mudiay a Oni po 14



MEMPHIS GRIZZLIES - OKLAHOMA CITY THUNDER 121:92 (25:37, 38:23, 32:18, 26:14)

najviac bodov: Brooks 22, Morant a Valančiunas (11 doskokov) po 19 - Paul 17, Dort 16, Gallinari a Bazley po 12



BROOKLYN NETS - SACRAMENTO KINGS 119:106 (24:27, 39:26, 30:29, 26:24)

najviac bodov: LeVert 22, J. Harris 21 (5 trojok), J. Allen 17 (11 doskokov) - Bogdan Bogdanovič 27, Fox 21, Hield 17



PHILADELPHIA 76ERS - ORLANDO MAGIC 108:101 (25:23, 23:27, 29:29, 31:22)

najviac bodov: T. Harris (15 doskokov) a Embiid (13 doskokov) po 23, Burks 22 - Fournier 22, Vučevič 21 (12 doskokov), Augustin 16



NEW ORLEANS PELICANS - WASHINGTON WIZARDS 118:107 (28:32, 26:24, 37:25, 27:26)

najviac bodov: Jrue Holiday 28, Ingram 17, Redick 15 - Hačimura 23, Bryant 22, T. Brown 20 (10 doskokov)



TORONTO RAPTORS - BOSTON CELTICS 100:122 (14:21, 23:31, 20:39, 43:31)

najviac bodov: VanVleet 13, Siakam, Lowry, Hollis-Jefferson a N. Powell po 11 - J. Brown 20, Tatum 18, K. Walker 17