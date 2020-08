Prehovorila o smrti otca na koronavírus, takú reakciu ľudí nečakala: Chcú ju vidieť obesenú!

Smútiaca dcéra muža, obete koronavírusu, sa rozrozprávala o tom, ako jej neprajníci na internete píšu, že ochorenie COVID-19 je iba hoax.

Hannah Brady (24) priznala, že po tom, ako porozprávala o strate svojho otca, musela čeliť kyberšikane. Jej otec Shaun († 55) zomrel na koronavírus v máji po vyše šiestich týždňoch v nemocnici, z toho 42 dní strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Tam ho nemohli navštevovať ani jeho dcéry, informuje Mirror.

Britka povedala, že jej otec bol zdravý a netrpel žiadnymi chorobami. Vírus mal zničiť jeho pľúca, čo viedlo k zlyhaniu obličiek a srdca, pankreatitíde a podozreniu na poškodenie mozgu. Hannah sa taktiež vyjadrila kriticky na adresu vlády, ktorá podľa nej zareagovala na pandémiu príliš pomaly.

Mladú ženu za jej výroky ľudia nešetria. Píšu jej, že COVID-19 je iba výmyslom, klamstvom, a že Hannah by za spochybňovanie vlády mala byť obesená. "Máme bohaté skúsenosti s nočnou morou nákazy, boja, zomierania a smútenia kvôli koronavírusu," hovorí.

Žena žiadala taktiež o podporu pre smútiacich ľudí. Spojené kráľovstvo podľa nej riskuje krízu ohľadom duševného zdravia, ak neponúkne ľuďom nejakú pomoc s ich smútkom. Momentálne sú ľudia odkázaní na online smútenie - kde sú často vystavovaní šikane. "Všetko, s čím sa podelíme, každý príspevok, ktorý zazdieľame na sociálnych médiach, vždy, keď niečo povieme, tak nás niekto napadne. Klameme. Je to výmysel. Ako tomu môžeme veriť? Je to len chrípka. Musíme smútiť na internete, no nanešťastie nás to vystavuje tomuto všetkému," tvrdí Hannah. Podľa nej pre to mnohí členovia skupiny čelili rasizmu, sexizmu aj antisemitizmu.

"Písali mi ľudia, ktorí tvrdili, že sú zdravotnými sestrami - ale viem, že nie sú - podľa ktorých Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva zabíja ľudí a všetko je to len vládne sprisahanie." Poukázala aj na to, že britský premiér sa neozaoberá smútiacimi rodinami. "Vláda udáva tón, ako sa ostatní správajú k týmto rodinám. Udáva tón, aby ľudia ignorovali náš smútok, aby ho bagatelizovali a zosmiešňovali."

"Je to príšerné, že smútiace rodiny musia čeliť takejto traumatizujcej šikane na internete," povedala liberálna demokratka Layla Moran. "Sociálne média musia rázne zakročiť voči tomuto opovrhnutiahodnému správaniu."

Jo Goodman, spoluzakladateľka skupiny smútiacich rodín vo Veľkej Británii, taktiež prišla pre koronavírus o svojho otca Stuarta († 72). Priznala, že viackrát napísali premiérovi Borisovi Johnsonovi alebo Mattovi Hancockovi, no vždy dostali odpoveď, že politici nemajú čas sa s nimi stretnúť. Podľa nej sa politici musia začať zaoberať týmto problémom. "Máme množstvo informácií o tom, čo podľa nás viedlo k smrti našich milovaných," hovorí. Nerozumie, prečo si ministri nájdu čas na iné skupiny obyvateľov, napríklad cyklistov, a nie na nich.

"Nikto z nás nemá podporu vlády. Písali sme im viackrát," hovorí Charlie Williams, ktorej otec zomrel v apríli. "Vláda nám nevyjadrila úprimnú sústrasť. Dúfame, že nás vypočujú."