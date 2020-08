HC Košice sa menia od základu: Nový káder, tréner a výrazne okresané hráčske platy

S výrazne pozmeneným kádrom a pravdepodobne aj s novým trénerom vstúpia do sezóny 2020/2021 hokejisti HC Košice.

Mená podpísaných hráčov klub zverejní v najbližších dňoch, no športový manažér Jan Šťastný pre TASR prezradil niekoľko indícií: "Náš káder bude výrazne lacnejší než v minulej sezóne. Okrem viacerých hráčov sme už uzavreli zmluvu aj s novým brankárom, ktorý má skúsenosti z KHL."



Mená nových brankárov patria k viacerým otáznikom košického tímu. Šťastný síce meno nástupcu Andreja Košarišťana, ktorý odišiel do Kladna, nepovedal, no čo-to naznačil: "V piatok (7. augusta, pozn.) sa nám s ním podarilo dohodnúť kontrakt. Ide o skúseného brankára a ja verím, že výkonmi sa priblíži Košarišťanovi. Má však viac skúsenosti než mal 'Košo' a pôjde o jeho premiéru v najvyššej slovenskej súťaži."



Zmena pravdepodobne nastane aj na trénerskom poste. Vedenie netajilo spokojnosť a snahu o pokračovanie spolupráce s Petrom Draisaitlom, ale zhoršená ekonomická kondícia klubu sa ukazuje ako zásadná prekážka. "Je to otázka na prezidenta klubu, ktorý má posledné slovo. Faktom však je, že budeme mať úplne iný tím než vlani. Peter má v Košiciach nedokončenú prácu, no je otázne, ako by sme sa my popasovali s jeho finančnými nárokmi. Keď sme ho získali, mali sme ambície získať titul a aj to ho lákalo. Naše ambície boli najvyššie, no teraz si musíme na rovinu povedať, že v súčasnosti sa nebavíme o titule. Cieľ bude trápiť favoritov a vybojovať play off. Musíme byť pokorní, pretože ešte nedávno reálne hrozilo, že vôbec nebudeme hrať," uviedol Šťastný pre TASR.



Športový manažér košického klubu má aj trénerské skúsenosti, v Chomutove pôsobil aj ako asistent Vladimíra Růžičku. "Určitú zodpovednosť mám, a ak bude vedenie klubu potrebovať moje trénerské skúsenosti, tak sa tomu nebudem brániť. V tejto chvíli sú však pre mňa prioritné práca športového riaditeľa a šéftrénera mládeže, ktoré sú beztak dosť náročné. Káder som skladal de facto sám a zodpovednosť zaň ide na mňa. Mám niekoľko trénerských alternatív a vedenie klubu sa musí rozhodnúť, ktorú z nich zvolí," priznal.



Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla ekonomiku HC Košice, ktorý sa dostal do výrazných finančných ťažkostí. Po sezóne 2019/2020 klub priznal vyše 300-tisícové dlhy a jeho štart v novej sezóne bol ohrozený. Výdatná finančná pomoc generálneho sponzora však dostala klub z najhoršieho a odvtedy Jan Šťastný postupne buduje A-mužstvo. "Rokovania s hráčmi spojené s presviedčaním ich, aby zostali, boli náročné. Dnes nastal čas, keď sme sa posunuli a nám sa už podarilo zostaviť kostru tímu. To sme chceli dosiahnuť ešte pred avizovaným try-outom. Som rád, že hráči, ktorých máme, idú s nami do toho aj za skromnejších podmienok," uviedol Šťastný.



Klub v oficiálnom stanovisku priznal, že suma 300-tisíc eur na platy hráčov je štvrtinová oproti sezóne 2019/2020. "Vôbec to nie je jednoduché. Navyše zostavovať káder v auguste je veľmi ťažké. Náš rozpočet je na úrovni slušného prvoligového tímu. Máme vyhradených 300-tisíc eur na hráčsky káder a približne 100-tisíc pre realizačný tím. Snažíme sa to tak osekať, aby sme mali čo najpriaznivejšiu čiastku pre A-mužstvo. Nemôžeme si dovoliť, aby mužstvo degradovalo značku HC Košice. Všetci chceme vyhrávať. Nemyslím si, že to bude úplne najnižší rozpočet v lige, ale bude patriť k menším," povedal Šťastný, ktorý priznal dohody do 14 hráčmi, z ktorých 9 hralo v Košiciach aj v sezóne 2019/2020.



"Takmer so všetkými, ktorých sme mali v kádri v minulej sezóne, sme boli ústne dohodnutí, že u nás budú pokračovať aj v ďalšom ročníku. To však bolo ešte pred pandémiou. Vtedy ešte nikto nevedel čo sa bude diať. Mnohí dlho čakali a cítil som, že chcú zostať. Niektorí vydržali čakať až doteraz, iní zmenili názor pred týždňom, dvomi. Chápeme, že treba platiť účty a už sa im nechcelo čakať. Nás môže tešiť, že špičkové tímy, ktoré majú najvyššie ambície, siahli po našich hráčoch. To svedčí o tom, že sme mali skvelých hráčov za slušných podmienok. Je iba škoda, že teraz musíme začínať od začiatku. Ja však verím, že ak veci správne nastavíme, tak sa niektorí z nich vrátia."



Už 15 hráčov z vlaňajšieho kádra "oceliarov" si našlo nové pôsobisko. Patrí k nim aj mladý útočník Roman Faith, ktorého odchod z materského klubu nebol hladký. "Je to rozhodnutie Romana a jeho agenta. Keď sa vrátil z Fínska, tak sme mu pomohli a dohoda spočívala aj v tom, že dostane priestor v A-mužstve. Napokon nastúpil do 16 zápasov, v ktorých mal rôzny ice time. Po sezóne ma kontaktoval jeho agent a pýtal sa na situáciu. Vravel som mu, že je pravdepodobné, že dostanú priestor odchovanci a mladí hráči a tak by Roman mal viac priestoru. Agent mi na to potvrdil záujem s tým, že možný je iba Romanov prípadný odchod do Kanady, čo som úplne chápal. Aj preto sa zapojil do letnej prípravy s hráčmi pod vedením kondičného trénera Daniela Kičuru. Po nej prišiel za nami s tým, že v Košiciach nechce hrať. Má s klubom platný kontrakt, no nechceme mu brániť v hokejovom raste. Bude to treba ešte legislatívne doriešiť, pretože jeho zmluva s naším klubom je platná ešte na dve sezóny," poznamenal Šťastný.



Košický tím začne so spoločnou prípravou na ľade v nedeľu 16. augusta. Spomínanú kostru tímu neskôr doplnia aj hráči, ktorých vedenie angažuje na základe skúšky, resp. try-outu. "Prihlásilo sa nám asi sto záujemcov. Sú medzi nimi viaceré známe mená, mladíci, legionári aj hráči z najvyššej súťaže," dodal Šťastný.