Bratislava vďaka dvojnásobným sadzbám vybrala viac peňazí do pokladnice: Kam pôjde 12 miliónov € z daní z nehnuteľností?

Primátor v minulom roku nepríjemne prekvapil Bratislavčanov zvýšením dane z nehnuteľnosti.

Podľa neho išlo o nevyhnutný krok, pretože iná cesta na zásadnejšie zmeny kvality života v hlavnom meste nie je. Matúš Vallo vtedy prisľúbil, že peniaze, ktoré sa na daniach vyberú, pôjdu na projekty, z ktorých bude profitovať každý. Celkovo by tento rok malo byť vyzbieraných o 12 miliónov eur viac. Na čo teda tieto peniaze pôjdu a kam by ich chceli investovať samotní Bratislavčania?

Až stopercentné zvýšenie dane z nehnuteľností ľudí síce pobúrilo, ale neostalo im nič iné, ako si hlbšie siahnuť do vrecka. „Reálna situácia je taká, že Bratislava dnes potrebuje peniaze,“ argumentoval ešte vlani primátor Matúš Vallo. Dnes už obyvateľom hlavného mesta načrtol, čo s vyzbieranými peniazmi bude. „Vďaka vyššej dani z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12 mil. €. Ďalších 10 mil. € na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová s tým, že kvôli koronakríze v prípade mnohých projektov muselo mesto prehodnotiť priority.

„Naďalej však chceme investovať tieto prostriedky do opráv ciest, chodníkov a do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave,“ dodala Rajčanová. Príkladom tohto prísľubu je prebiehajúca rekonštrukcia Dúbravsko-Karloveskej radiály. Je to zároveň najdrahšia investícia, ktorá sa šplhá na sumu viac ako 67-tisíc eur. Opravy zo zvýšených príjmov mesta sa celkovo dotknú 19 ulíc, ale aj vybraných priechodov pre chodcov.

Lepšie verejné priestory

Mesto sľubuje dať do poriadku aj areály ako napríklad Malý Slavín, Železná studnička či viacero námestí. Vo všetkých prípadoch bude vysadená nová zeleň, pribudnú lavičky, smetné koše, pitné fontánky a sety zo známeho projektu Sadni si! Ide o povestné „Vallove“ červené stolíky so stoličkami, ktoré sú tento rok umiestnené najmä v Starom Meste. Samospráva si tiež chce posvietiť na kvalitu osvetlenia v meste, ale aj na nové vodovodné prípojky na zavlažovací systém.

Opravy ciest (*celkovo sa ich opraví 20):

1. Karloveská – Botanická: 67 380 €

2. Štepná – Pri kríži: 12 000 €

3. Mamateyova – od Gettingovej po Šustekovu: 9 400 €

Zveľadia aj verejné miesta