Jakob Nacken meral 221 cm, jeho protivník iba 160 cm: Nemeckého obra zajal krpec

Jakob Nacken bol s 221 centimetrami najvyšším vojakom nemeckej armády. Pred 76 rokmi padol do zajatia v Normandii.

Moment zvečnil aj fotograf, pretože kanadský vojak, ktorý ho zajal, mal pre zmenu len 160 cm. Bob Roberts z ikonickej snímky teraz zomrel vo veku 97 rokov. Jakob Nacken bol známy už pred vojnou. Pochádzal z vysokej rodiny. Obaja jeho rodičia, sestra i mladší brat mali zhodne po 188 cm. Jeho starší brat narástol na 201 cm. No najvyšší z rodiny bol Jakob, ktorý s výškou 221 cm vystupoval v cirkuse. V roku 1939 bol aj v New Yorku. Keď sa začala druhá svetová vojna, vrátil sa do Nemecka a rovno ho odviedli do armády.

Mal vtedy 33 rokov. Stal sa najvyšším vojakom v celej histórii nemeckej armády. Na fronte by vytŕčal ako ľahký terč, mal však šťastie – pridelili ho k delostrelcom, takže bol viac v tyle. Jeho 250-členná jednotka bola počas spojeneckého vylodenia v Normandii. Jakobove delo aj s obsluhou zajal v septembri 1944 sedemčlenný kanadský oddiel, ktorému velil desiatnik Bob Roberts, vysoký iba 160 cm. Keď prehľadával Jakoba, či neskrýva zbraň, ten sa nad ním týčil ako obor.

Zvyšok vojny strávil nemecký dlháň v zajateckom tábore. V roku 1950 emi­groval do USA a o 5 rokov neskôr získal americké občianstvo. Vystupoval tam v rôznych televíznych šou a hral aj obrieho Santa Clausa, ktorému malé deti chodili pomedzi kolená. V roku 1987 zomrel vo veku 81 rokov.

Bob Roberts bol pri vylodení v júni 1944 druhým mužom na pláži Juno. V Normandii viackrát unikol smrti len o vlások. Guľka nemeckého ostreľovača mu škrabla hlavu, úplne sám zlikvidoval guľometné hniezdo a keď bral do zajatia iného nemeckého vojaka, ten na neho vytiahol pištoľ – no Bob stihol vystreliť skôr. Po vojne žil v Británii a po krátkej chorobe zomrel v nemocnici v Bournemouthe.