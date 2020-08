Podnikatelia s čapovaným pivom sa pomoci po korone nedočkali: Potrebujeme 50 000 €, inak to môžeme zabaliť!

Čakali pomoc, no stále neprichádza! Košický živnostník Gabriel Jakab (41) s dvoma spoločníkmi melú z posledného.

Z troch prevádzok funguje jediná. A keďže zarábali najmä na veľkokapacitnom čapovaní piva na festivaloch, rátajú straty, pretože masové akcie pre opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu zakázali. Tvrdia, že čelia kríze, akú nezažili, a hrozí im likvidácia...

Sľúbenú pomoc od štátu nedostali, a preto sú podľa nich v koncoch. „Pomoci sme sa nedovolali. Trápime sa s krčmou pri Košiciach, tá funguje ako jediná. Zastrešujeme však aj značku veľkokapacitného čapovania piva a podnikáme tiež s rýchlym pivom,“ prezradil Gabriel Jakab.

Keďže koncerty a festivaly zrušili a sú limitované počtom návštevníkov, sú v strate. „Verejné podujatia nad tisíc ľudí sú pozastavené, no my práve zabezpečujeme služby pre veľké davy. Sme proste bez práce a prežívame len z vlastných úspor. Dokedy, to netuším,“ pokračoval sklamaný živnostník. Kolega Marek Müller pripomenul, že sa snažia získať nejaký úver, aby mohli rozbehnúť iný projekt.

„Bez investícií to ale nepôjde. Potrebujeme 40- až 50-tisíc eur, ale zatiaľ sme narazili len na zatvorené dvere. Boli sme aj v banke, kde povedali, že na úver nemáme nárok, lebo naše daňové priznanie nie je za 12, ale len 9 mesiacov, teda za obdobie, odkedy sme na trhu,“ dodal. Ich spoločník Jakab bol ešte konkrétnejší: „V bankách nemajú poskytovať úvery čašníkom, barmanom, kuchárom, taxikárom, živnostníkom, ktorí podnikajú v gastro prevádzkach. V našom prípade sme síce dostali pomoc na jedného zamestnanca, ale len do minulého mesiaca.“

Všetci síce chápu, že pandémia predstavuje problém, ale bez podanej ruky sa nevzchopia. „Štát garantoval, že požičia aj malým podnikateľom. No sú to skôr len plné ústa rečí. My, žiaľ, s rýchlym pivom momentálne nemôžeme zarábať. Chceme však rozvinúť iný biznis plán, aby ľudia neprišli o prácu a štát o dane. Jediným východiskom je to asi zatvoriť, nájsť si inú prácu, ale podobných firiem je na Slovensku veľmi veľa...“

• 6 pív načapuje za 7 sekúnd

• 2 000 pív za 1 hodinu

• vlani absolvovali 14 koncertov

• tohto roku žiaden