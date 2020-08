Bývalý cyklista to povedal na plné ústa: Za hrôzostrašný pád nesie vinu aj UCI!

Bývalý skvelý špurtér Robbie McEwen (48) sa domnieva, že podiel na stredajšom hrôzostrašnom páde holandského cyklistu Fabia Jakobsena (23) v pretekoch Okolo Poľska a jeho následkoch nesie aj Medzinárodná cyklistická únia (UCI).

Štyridsaťosemročný Austrálčan v tejto súvislosti pripomenul, že sám v minulosti navrhol bezpečnejšiu podobu bariér, ktoré sa vo finiši používajú, lenže sa nikdy nedočkal zo strany UCI akejkoľvek odpovede.

Dvadsaťtriročný Jakobsen mal pri hromadnom špurte hrozivý pád tesne pred cieľovou čiarou. Krajan Dylan Groenewegen ho natlačil v súboji o prvenstvo do bariéry a Jakobsen preletel zábradlím, pri tom mu navyše spadla prilba a po zrážke s fotografom zostal bezvládne ležať na zemi. Úradujúci majster Holandska musel byť na mieste oživovaný a po intubácii bol v bezvedomí prevezený vrtuľníkom do nemocnice. Tam sa podrobil päťhodinovej operácii hlavy a najmä tváre.

Podobne nepríjemné okamihy si v minulosti prežilo viacero jazdcov, aj preto volá McEwan po tom, aby UCI a organizátori pretekov prijali väčší podiel zodpovednosti za bezpečnosť jazdcov a venovali väčšiu pozornosť obavám samotných pretekárov.

"Najdôležitejšie je, že každý teraz na Fabia myslí a verí, že všetko zvládne a uzdraví sa. Ide mi ale o jednu vec - pri špurtoch sme podobný incident videli už naozaj mnohokrát. Sám som bol pri takejto situácii v oboch rolách - skončil som ako ten diskvalifikovaný, ale tiež som bol tým, kto narazil do bariéry a skončil na zemi," uviedol McEwen, strieborný muž z majstrovstiev sveta 2002 a víťaz 12 etáp na Tour de France a rovnakého počtu na Gire d'Italia.

McEwen, ktorý ukončil kariéru pred ôsmimi rokmi, podrobil kritike aj vinníka kolízie Groenewegena.vyhlásil McEwen. "Išiel naprieč cestou jednoducho až moc a v profesionálnej cyklistike ste potom na tenkej hrane. Mám tým na mysli to, že niekomu zavrieť cestu je možné, ale len natoľko, aby nenarazil do bariéry. Zle tú situácie vyhodnotil, ale určite nebolo jeho úmyslom spôsobiť tak hrozný pád iného jazdca, aj keď ten pád potom naozaj prišiel."

Prezradil ale tiež, že akékoľvek jeho snahy pomôcť zabrániť podobným situáciám - alebo aspoň zmierniť ich následky - prišli zakaždým úplne navnivoč. "Najviac zo všetkého ma na tom znepokojuje, že keď už Fabio Jakobsen narazil do bariéry, neusmernila ho zase späť na cestu. Prešiel priamo skrz. To nie je moc dobrá vizitka pre organizátorov, ale ani pre UCI. Musí za to prijať zodpovednosť. A začať načúvať pretekárom. Je to niečo, čo sa deje už dlhé roky. Zoberte si, že som za toto loboval už ako pretekár. Skončil som pritom už pred ôsmimi rokmi,"podotkol McEwen.

"Vytvoril som práve z týchto dôvodov špeciálnu podobu bariér a predložil ju UCI a spoločnosti ASO (usporiadateľ Tour de France a ďalších veľkých pretekov). Hoci sa veci v mnohých ohľadoch na niektorých pretekoch zlepšili, správne sa ten plôtik nemôže takto rozpadnúť. Všetko musí byť podriadené tomu, aby to odrazilo jazdca späť na cestu," uviedol McEwen. "Bariéry v Poľsku sa ale rozleteli na všetky strany, vyzerali ako z plastu, jedna sa rozpadla na kúsky, niečo také sa predsa nestane so železnou zábranou. Myslím, že je toho dosť, čo by sa dalo vylepšiť pre zvýšenie bezpečnosti jazdcov v posledných stovkách metrov," doplnil McEwen.