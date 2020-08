Veľké porovnanie zmrzlín v tégliku: Ktorá je najlepšia?

Horúce letné dni lákajú k osviežovaniu vonku aj doma a okrem nutných tekutín obľubujeme aj mrazené pochúťky.

Výživoví odborníci z českého portálu vimcojim sa pozreli na tie, ktoré si kupujeme skôr domov – zmrzliny v téglikoch. Objem do pol litra je vhodný pre páry či jednotlivcov v podstate na jedno posedenie. Ako ich kvalitu zhodnotili profesionáli? Do testu boli vybrané čokoládové a karamelové zmrzlinové krémy. Najväčšiu časť známky (60 %) tvorilo senzorické ohodnotenie. To urobilo 10 posudzovateľov v laboratóriách Eurofins a bodovo ohodnotili produkty za vzhľad a farbu, konzistenciu, vôňu a chuť.

Práve chuť je pre spotrebiteľa najdôležitejší ukazovateľ, veď preto si takéto kalorické bomby doprajeme. Katarína Skybová, výživová poradkyňa z Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment® tvrdí, že rovnako ako iné sladkosti, aj túto letnú pochúťku by sme si v rámci zdravej výživy mali dopriať len občas: „Je totiž veľmi bohatá na energiu, cukry a tuky, zatiaľ čo vitamínov a minerálov obsahuje málo.“ Okrem kalórií by sme si však mali všímať, rovnako ako testujúci odborníci, zloženie zmrzliny, informácie na jej obale, alebo aj cenu.

Fair trade

Fair trade je označenie, ktoré vzniklo ako odozva na zlé podmienky, v ktorých sú pestovatelia a výrobcovia z rozvojových krajín nútení pracovať a predávať suroviny či iný tovar. Koncept Spravodlivého obchodu zahŕňa pravidlá a podmienky, pri splnení ktorých je výrobok či surovina označená logom Fair trade, ktoré spotrebiteľovi zaručuje, že pri jej vzniku nedochádzalo k potláčaniu ľudských práv (definovaných podľa OSN), k znečisťovaniu či poškodzovaniu prírody a pestovatelia či výrobcovia dostali za svoju prácu zaplatenú mzdu, ktorá im umožňuje rozvoj a určitú životnú úroveň (napr. si môžu dovoliť posielať svoje deti do školy, zatiaľ čo pestovatelia alebo výrobcovia predávajúci za trhové - obvykle nižšie - ceny si to dovoliť nemôžu). Výkupná cena surovín (napr. káva, banány, bavlna) je nastavená na určitú úroveň a nepodlieha výkyvom trhu.

