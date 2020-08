Na obrazovky TV JOJ prichádza nová nadupaná šou, aká tu ešte nebola - Zlatá maska. Ide o spevácky formát, v ktorej účinkujúci spievajú zahalení v prepracovaných maskách a výpravných kostýmoch, aby tak zakryli najlepšie chránené tajomstvo v televíznej histórii, a to ich vlastnú identitu. Pod maskou sa skrýva známa osobnosť. Môže to byť športovec, hudobník, komik, herec... A je len na úlohe divákov tipovať, kto to môže byť. Identita spievajúcich celebrít zostáva prísne utajená až kým nezloží masku pri ich odhalení. A aké masky to budú? Postupne vám ich odhalíme. Dnes začíname maskou Buldoček.