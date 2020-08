Prezidentské voľby v Bielorusku: Francúzsko, Nemecko a Poľsko posielajú Lukašenkovi odkaz

Francúzsko, Nemecko a Poľsko v piatok vyzvali bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby zaistil slobodný a férový priebeh nedeľných prezidentských volieb. Informovala o tom agentúra AFP.

"Vyzývame bieloruské úrady, aby zabezpečili slobodný a spravodlivý priebeh prezidentských volieb, a to najmä zaistením nezávislého dohľadu nad hlasovaním prostredníctvom miestnych pozorovateľov," uviedli v spoločnom vyhlásení ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska.

Hlavnou volebnou rivalkou úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka je Svitlana Cichanovská, manželka známeho väzneného blogera a politického aktivistu Siarheja Cichanovského. Okrem nich vo voľbách kandidujú aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.

Cichanovská má veľkú podporu v tábore odporcov Lukašenka. Minulý týždeň na zhromaždenie na jej podporu do Parku priateľstva národov v Minsku prišlo okolo 63 000 ľudí.

Prezidentské voľby sa v Bielorusku budú konať už túto nedeľu, 9. augusta. Voliči, ktorí sa z nejakého dôvodu nemôžu na nedeľnom hlasovaní zúčastniť, však k volebným urnám môžu prichádzať a hlasovať predčasne - od utorka do soboty, a to v čase od 10.00 do 14.00 h miestneho času alebo od 16.00 do 19.00 h.