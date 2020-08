Africký mor ošípaných na východe: V Janíku pristúpili k radikálnemu kroku

Preventívnu likvidáciu približne 30 ošípaných zrealizovali v piatok v domácich chovoch v obci Janík v okrese Košice-okolie, dôvodom je zabránenie šíreniu afrického moru ošípaných (AMO).

V obci by sa už nemala nachádzať ani jedna živá ošípaná. Pre TASR to uviedol inšpektor oddelenia zdravia zvierat Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie Vladimír Gajdoš.

"Museli sme pristúpiť k depopulácii ošípaných v chovoch. Všetko sú drobnochovatelia, farmy, našťastie, v okolí trojkilometrového pásma nemáme," povedal. Na mieste bola aj kafiléria zabezpečujúca neškodné odstránenie kadáverov. Ďalšiu likvidáciu v tomto ochrannom pásme od ohniska nákazy realizovať nebudú, keďže sa v ňom domáce ošípané nenachádzajú. V desaťkilometrovom pásme dohľadu budú situáciu monitorovať. Gajdoš chovateľom odporúča domáce zabíjačky. Pripomenul, že sú povinní ich nahlásiť. Podľa neho ide o preventívne opatrenie.

Obec Janík sa nachádza zhruba dva kilometre od hranice s Maďarskom, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych prípadov vírusu AMO v populácii diviakov. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt AMO u diviakov. "Aj tu obyvatelia hovorili - hubári a poľovníci, že našli uhynuté diviaky, ale nikto nás o tom neinformoval. Bolo by dobré, keby ľudia nechodili do lesa, a v prípade, že majú vedomosť o nejakom diviakovi, nech to netaja a dajú nám včas vedieť," povedal s tým, že stále nemôžu potvrdiť hlavný zdroj nákazy v obci. Vyzval aj poľovníkov, aby zvážili, či chcú chovať ošípané alebo loviť. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na love alebo manipulácii s diviakmi, v rámci opatrení nesmú prísť do kontaktu s ošípanými v chove skôr ako o 48 hodín.

Ako pre TASR potvrdil starosta obce Július Begala, v uplynulých dňoch realizovalo domácu zabíjačku niekoľko chovateľov. Vzorky z mäsa, pri ktorom sa nákaza nepotvrdí, budú môcť použiť. "Nálady sú strašné. Postihne to každého, kto chová ošípané. Je to pre nich škoda - z toho žijú. Nie je to maličkosť. Každý, kto chová, sa prihlásil, dúfame, že nič nezatajili. Je to aj v ich záujme, pretože tie chovy budú pravdepodobne obnovovať," vysvetlil.

AMO v chove domácich ošípaných v Janíku potvrdili vo štvrtok (6. 8.). Ide o druhé takéto ohnisko nákazy v tomto roku na Slovensku a prvé v okrese Košice-okolie. V danom chove sa nekomerčne chovalo 20 ošípaných na vlastnú spotrebu. AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 24. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov pri maďarských hraniciach.