Slepej žene v Česku odmietli predať práčku: Vec riešil ombudsman

Predajca odmietol predať na splátky práčku žene z Čeka, ktorá je nevidiaca, tvrdí, že ju nebol kvôli jej postihnutiu schopný riadne poučiť o náležitostiach zmluvy.

Podľa ombudsmana išlo o diskrimináciu z dôvodu zdravotného postihnutia. Vyplýva to zo správy o činnosti ombudsmana za druhý štvrťrok, ktorú česká Kancelária ombudsmana zverejnila na svojom webe.



Na ombudsmana sa obrátila sťažovateľka po tom, keď jej predajca elektroniky odmietol predať práčku, pretože je nevidiaca. Práčku kúpila až následne, keď ju na základe plnej moci pri kúpe zastupoval manžel. Predajca k incidentu podľa ombudsmana uviedol, že dotyčná žiadala predaj na splátky, prítomný zamestnanec ale nepostupoval podľa vnútorných pokynov pre dojednávanie predaja na splátky s osobami, ktoré nemôžu porozumieť písanému textu. Sťažovateľku vraj odmietol, pretože ju nebol schopný riadne poučiť o náležitostiach zmluvy, ako to predpokladá zákon o spotrebiteľskom úvere.



Podľa ombudsmana išlo o priamu diskrimináciu. Pokiaľ zákazník kvôli svojmu zrakovému postihnutiu nemôže rozumieť písanému textu, predajca má v takomto prípade povinnosť oboznámiť ho so všetkými potrebnými informáciami iným vhodným spôsobom, uviedol v správe ombudsman. Predajca tiež uviedol, že od incidentu vykonáva dodatočné školenie zamestnancov k týmto situáciám, takže by sa podobný problém nemal v budúcnosti opakovať. "Ochranca následne vydal správu o zistení diskriminácie. Ocenil však, že predajca vykonal nápravné opatrenia z vlastnej iniciatívy," stojí v správe ombudsmana.