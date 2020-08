Nový ročník sa začne anglickým týždňom: Majster na úvod pod Zoborom

Cez víkend sa úvodným kolom rozbehne už 28. ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2020/2021.

Koronakríza významne ovplyvnila uplynulý ročník a jej následky budú mať priamy dopad aj na novú sezónu.

Pre posunutý termínový kalendár sa nová sezóna začne netradične v auguste, program tak bude nahustenejší. Mužstvá odohrajú v jesennej časti 18 kôl, uzavrú ju až 15. decembra. Účastníci mali aj skrátený čas na prípravu, keďže po dlhej jarnej pauze finišovali v uplynulej sezóne tímy, ktoré absolvovali baráž, len pred troma týždňami. Časové sklzy tak bude FL dobiehať hneď od začiatku, keď ju čaká takzvaný anglický týždeň. Každé mužstvo v ňom teda odohrá po tri zápasy.

"Našou prioritou bolo odštartovať nový ročník Fortuna ligy čo možno najskôr, aby sme sa vyhli neskorým decembrovým termínom. Aj preto hneď prvý futbalový týždeň v novej sezóne bude tzv. anglický. Uplynulá sezóna bola náročná po všetkých stránkach. Dlho hovoríme, že naša liga však má drajv a atraktivitu. V súvislostiach ovplyvnených šíriacou sa pandémiou sa ukázalo, že má aj potrebnú silu. Verím, že v nový ročník Fortuna ligy bude opäť zaujímavý," povedal pre oficiálny portál ligy prezident Únie ligový klubov (ÚLK) Ivan Kozák.

Štvrtý rok za sebou sa bude hrať v rovnakom modeli, ktorý po 22. kolách základnej časti (každý s každým doma - vonku) rozdelí mužstvá na vrchnú a spodnú šestku. V nadstavbe odohrajú tímy po 10 zápasov, opäť každý s každým doma - vonku. Posledný automaticky vypadne do II. ligy, ktorej víťaz ho nahradí medzi elitou. Predposledného čaká baráž s druhým tímom druhej ligy. Opäť sa môže hrať baráž o EL 2021/2022, ak víťaz Slovenského pohára Slovnaft Cupu skončí do 3. miesta v lige.

Ďalším dopadom koronakrízy je možnosť, že každý tím môže v zápase využiť až päť striedaní (v troch prerušeniach hry - pozn.). V dohrávanej sezóne túto možnosť od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ešte slovenské kluby nevyužili, ale v novej sezóne si ju už odhlasovali. ÚLK ako riadiaci orgán súťaže tiež dohodla, že v každom kole uvidia dva zápasy aj televízni diváci (RTVS a Orange Sport).

Titul obhajuje Slovan Bratislava, zverenci trénera Jána Kozáka ml. v uplynulej sezóne získali double. V tejto môžu budú favoritmi na skompletizovanie majstrovského hetriku a zisk už 11. titulu v ére samostatnosti, celkovo už 27. v klubových dejinách. Najväčšou konkurenciou by im mali byť hráči DAC Dunajská Streda, ktorých vedie jeden z dvoch zahraničných koučov vo FL - Nemec Bernd Storck. Druhým zahraničným trénerom je v AS Trenčín Stijn Vreven z Belgicka. Žilina počas koronapauzy výrazne omladila, k veľkým hráčskym zmenám prišlo v Trnave, naopak účastníkovi Európskej ligy UEFA Ružomberku zostal káder pokope. O záchranu by zrejme mali bojovať Nitra, Pohronie či Sereď. V Zlatých Moravciach bude pôsobiť najmladší kouč, len 31-ročný Ľuboš Benkovský. Senicu, v ktorej prišlo k zmene venezuelských majiteľov, zasa povedie skúsený Anton Šoltis.

Dva tímy nebudú hrávať na svojich štadiónoch. Trenčín bude mať prechodný domov v Žiline a Sereď v Zlatých Moravciach. Zaujímavosťou nového ročníka je fakt, že po prvý raz v 28-ročnej histórii ligy sa menoslov tímov nezmenil. Nik z nej nezostúpil a v súťaži nie je nováčik. Nitra sa udržala medzi elitou po úspešnej baráži s Dubnicou.

program 1. kola FL 2020/2021:

sobota 8. augusta:

18.00 hod.: FC Nitra - Slovan Bratislava (Ziemba, Poláček, Jánošík, RTVS)

19.00 MFK Zemplín Michalovce - Spartak Trnava (Očenáš, Roszbeck, Jekkel)

19.00 ViOn Zlaté Moravce - FK Pohronie (Dohál, Pozor, Košecký)

19.00 MFK Ružomberok - AS Trenčín (Micheľ, Ádám, Straka)

19.00 FK Senica - MŠK Žilina (Smolák, Ferenc, Galo)

nedeľa 9. augusta:

18.00 DAC Dunajská Streda - ŠKF Sereď (Kráľovič, Štrbo, Vitko, OrangeSport)