India je tretím najzasiahnutejším štátom sveta: Počet nakazených prekročil 2 milióny

India má už viac ako dva milióny potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.

Tamojšie ministerstvo zdravotníctva v piatok uviedlo, že za uplynulých 24 hodín zaregistrovali ďalších 62 538 infikovaných a 886 mŕtvych. Od vypuknutia pandémie tak krajina ohlásila celkovo 2 027 074 nakazených a 41 585 obetí.



Ministerstvo taktiež potvrdilo, že narastá aj počet vyliečených. India je v počte nakazených z celosvetového pohľadu na treťom mieste, pred ňou sú len USA a Brazília. Oproti týmto krajinám má však nízku mieru úmrtnosti, a to približne dve percentá.



Zhruba 900-tisíc dobrovoľníčok v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v piatok odštartovalo dvojdňový štrajk. Ženy pomáhajú v karanténnych strediskách či s osobnou hygienou v komunitách, no nedostali dostatočné osobné ochranné pomôcky ani sľúbenú finančnú odmenu. Do každej dediny ich vyslalo ministerstvo zdravotníctva.