Z Prístavného mosta do Ružinova neodbočíte: Aké sú obchádzkové trasy v praxi

Pripravte si pevné nervy! Šoféri plánujúci zísť z Prístavného mosta do centra hlavného mesta majú od piatkovej polnoci smolu.

Obmedzenia potrvajú až do 31. marca 2021, takže vodiči budú musieť nájsť alternatívny spôsob cesty do centra. Najefektívnejšie náhradné trasy povedú cez most Apollo, Košickú a Prievozskú ulicu. Zmenia sa aj niektoré linky mestskej hromadnej dopravy. Nový Čas zisťoval, aké sú obchádzkové trasy v praxi a koľko jazda pravdepodobne zaberie...

Už rok a pol sa v hlavnom meste objavujú rôzne uzávery. „O polnoci zo 7. na 8. augusta konzorcium D4R7 uzatvorí zjazdy z Prístavného mosta z Petržalky v smere na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu,“ uviedla hovorkyňa bratislavského magistrátu Katarína Rajčanová s tým, že uzávera je súčasťou výstavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz a súvisí aj s opravou vozovky na moste. Predpokladaný termín znovuotvorenia zjazdov je stanovený na 31. marca 2021 a vodiči tak budú musieť zvoliť alternatívne trasy vjazdu do mesta z obchvatu.

„Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu pri ceste z Petržalky na Bajkalskú a Slovnaftskú bude vedená cez Most Apollo, Košickú a Prievozskú ulicu,“ doplnila. Podľa slov starostu mestskej časti Ružinov Martina Chrena to znamená, že jedna z najfrekventovanejších trás v Bratislave bude niekoľko mesiacov neprejazdná. „Pri výstavbe sa zistilo, že technický stav zjazdu na Bajkalskú je taký zlý, až je nebezpečný,“ prezradil Chren.

Aby zrýchlili aspoň jazdu hromadnej doprave, urobia na moste Apollo a Dolnozemskej ulici buspruhy. Po troch mesiacoch by však mali sprejazdniť zjazd na Slovnaftskú, čím vznikne ďalšia obchádzková trasa a doprava by mala byť plynulejšia. Z Petržalky tak bude zjazd, kde sa šoféri budú môcť otočiť na novom kruhovom objazde a napojiť sa na Bajkalskú ulici a plynulo prejsť do Ružinova.

„Dovtedy ale nezostáva nič iné, len zaťať zuby a vydržať,“ uzavrel Chren. Jeho slová potvrdil aj hovorca Dopravného podniku Bratislava Matej Michlík: „Počítame, že v decembri spustíme dopravu po vetve Slovnaftská.“ Skutočným zaťažkávajúcim testom na bratislavských cestách však budú už prvé septembrové dni, keď sa začne školský rok...

Ako to ovplyvní MHD?

96 - V smere Letisko/ŽST Nové Mesto od zastávky Bosákova, na Dolnozemskú cestu, priamo na Most Apollo a Košickú ulicu. Ďalej na Prievozskú, kde obslúžia zastávku Miletičova, od zastávky Prievozská po riadnej trase.

196 - Zrušená zastávka Prístavný most. V smere Petržalka bez zmeny, inak rovnako ako linka 96.

98 - V smere OD Slimák bude premávať po obslúžení zastávky Ekonomická univerzita priamo na Most Apollo a Košickú ulicu. Na Prievozskej zastávka Miletičova a dočasná zastávka Prievozská, ďalej na Bajkalskú a od Mliekarenskej po riadnej trase. V smere Jasovská bez zmeny.