Modelka Bella Hadid sa nebojí vyjadriť svoj názor: Prostredník policajtom

Odvážne gestá! Modelka Bella Hadid (23) jasne ukázala, čo si myslí o ľuďoch, ktorí nenosia ochranné rúško.

Ukázala im vztýčený prostredník. A vôbec jej neprekážalo, že sú to policajti...a Zverejnila to aj na instagrame. V popise oznámila, že nosením masiek chránime seba aj druhých a odporúčala aj svojim fanúšikom, aby na rúško nezabúdali. Neskôr stretla ďalšiu skupinku policajtov, rovnako bez masiek. Tentoraz k fotke pripísala len to, že vyzerajú hlúpo. Modelka momentálne sama trpí lymskou boreliózou, ktorá znižuje jej imunitu. Pandémiu prežívala na ranči so svojou mamou Yolandou, no musela vrátiť k modelingovej práci.