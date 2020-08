Majský po dlhých rokoch v putách: Ide do väzby na Pankráci! Prepadnutia obrovského majetku sa báť nemusí

Konečne v putách! Po týždni od rozsudku nad tunelárom Jozefom Majským (74) ho zadržala polícia v Prahe v psychiatrickej nemocnici.

Mestský súd v českom hlavnom meste vo štvrtok rozhodol, že ide do väzby, napriek tomu, že sa sťažuje na chorobu a jeho rodina hovorí o jeho vážnom stave. Podnikateľ je na Slovensku odsúdený za tunelovanie nebankoviek, v ktorých sa dopustil sprenevery 15 miliónov eur a o úspory obral 170-tisíc podvedených ľudí. Minulý týždeň v stredu potvrdil Najvyšší súd pre Jozefa Majského 9-ročný trest v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest.

Po 18 rokoch od začiatku prípadu tak padol definitívny verdikt. Odsúdený veľkopodnikateľ si ho nevypočul, lebo sa už dlhšie nachádzal v Českej republike. Najskôr bol hospitalizovaný v nemocnici v Šumperku, odkiaľ ho pustili do domácej liečby a mal sa zotavavovať v neznámom byte v Ostrave. Po vyhlásení pátrania však našli českí kriminalisti Majského niekde inde - na psychiatrii v Prahe. „Môžeme potvrdiť, že Jozef Majský bol zadržaný v pražskej nemocnici. To, čo bude nasledovať, je v plnej kompetencii českých orgánov,“ informovala polícia.

Môže sa odvolať

Do pojednávacej miestnosti Mestského súdu v Prahe Majského eskortovali muži zákona v putách. Odsúdený podvodník nebol v najlepšej forme - výrazne vychudnutý so strapatými vlasmi a v domácej mikine pôsobil unaveným dojmom. Súd po vyše hodine napokon rozhdol o predbežnej väzbe pre Majského.

Ten sa voči verdiktu odvolal, ale kedže sťažnosť nemá odkladný účinok, odsúdený tunelár putoval do väznice na Pankráci. O odvolaní bude rozhodovať Vrchný súd v Prahe a mestské štátne zastupiteľstvo teraz bude mať 60 dní na to, aby urobilo takzvané predbežné šetrenie. „Dovtedy by mal štátny zástupca podať návrh buď na vydanie do členského štátu EÚ, to znamená na Slovensko, alebo nevydanie,“ vysvetlila hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci.

Majského dŕžavy

Aj keď Jozef Majský mal na Slovensku obrovské majetky, ich prepadnutia sa báť nemusí. Celé impérium - s výnimkou rodinného domu pod Slavínom, ktorý je zaistený Krajskou prokuratúrou v Košiciach - totiž prepísal na svoje deti. Na papieri teda patrí najviac statkov rodiny jeho dcére Eve. Do portfólia Majských patrí priemyslený park v Bánovciach nad Bebravou a v Trnave i areál v Petržalke.

Nemalé príjmy im plynú z prenájmu nehnuteľností, len v Bratislave vlastnia administratívne budovy na Cintorínskej a Dunajskej ulici, ako aj budovu Sipoxu na Červeňovej ulici.Deti majú rovnako ako otec tiež slabosť na nadupané luxusné autá. Eva jazdí na luxusnom BMW, Jozef na červenom Porsche.