Ministerstvo neplatí za telekomunikáciu, dlh sa šplhá na milióny: Príde rezort vnútra o telefóny a internet?

Problémy na veľkom rezorte. Ministerstvo vnútra pod vedením Romana Mikulca (48) má problémy s platením faktúr za telekomunikačné služby.

Celé sa to ťahá ešte z predchádzajúceho vládneho obdobia, keď rezortu šéfovala jeho predchodkyňa Denisa Saková (44). Rezort vysvetľuje, že rozpočet v minulom roku bol nereálny a teraz to ešte zhoršila koronakríza. Podľa informácií od zamestnancov Ministerstva vnútra SR rezort už niekoľko mesiacov neplatí za telekomunikačné služby. Dlh sa mal vyšplhať na niekoľko miliónov eur. Potvrdzuje to aj samotný rezort, ktorý vysvetľuje, že na rok 2019 mali schválený podhodnotený štátny rozpočet.

V priebehu roka tak bol z dôvodu nepriaznivého vývoja financií v roku 2019 stanovený ministerstvom financií na 34 miliónov eur. „V kapitole vznikol deficit a nebolo možné uhrádzať všetky záväzky. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti prešla z roku 2019 s deficitom v sume 12,98 mil. eur, ktoré boli hradené už z rozpočtu na rok 2020,“ uviedli z rezortu vnútra. Pripomínajú, že pri rozpise rozpočtu na rok 2020 bol krátený rozpočet v sume 47,5 mil. eur. Na základe toho sa následne sťažovali, že im budú chýbať peniaze v celkovej výške 22,3 milióna eur.

„Rozpočet kapitoly (MV SR) bol v roku 2020 ovplyvnený pandémiou COVID-19 a výdavky bolo potrebné orientovať na zabezpečenie mimoriadnej udalosti v boji proti šíreniu nového koronavírusu," dodali z ministerstva vnútra. Tvrdia, že rezort financií predložil úpravu rozpočtu a výdavky na COVID-19 sa napokon premietnu aj do rozpočtu ministerstva vnútra a následne zaplatia aj všetky podlžnosti.

„Ministerstvo bude uhrádzať aj neuhradené výdavky sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti,“ uzavreli. Nový Čas sa zaujímal aj o to, či nehrozí, že ministerstvo zostane bez telekomunikačných služieb pre neplatenie faktúr. Rezort na otázku neodpovedal. „Naše obchodné vzťahy nekomentujeme,“ skonštatovali zo spoločnosti Telekom.