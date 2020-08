Tajomstvo budovy, ktorá prežila obrovské výbuchy v Bejrúte: Nezničiteľné silo stavali československí robotníci

Výbuch v Bejrúte zničil väčšinu prístavu. Jediná stavba, ktorá ostala stáť, je silo na obilie.

Bolo pritom hneď vedľa epicentra. Betónové silo vysoké 63 metrov je pritom prácou československých robotníkov. Ako súčasť socialistického zahraničného obchodu ho v roku 1967 postavil pardubický podnik Průmstav. Silo v bejrútskom prístave bolo dominantou mesta. Najväčšia podobná stavba v Československu mala kapacitu 92-tisíc ton, do toho v Bejrúte sa však zmestilo až 120-tisíc ton obilia.

Muselo byť teda veľmi pevné, aby vydržalo tlak takejto uskladnenej masy. To, že sa predná stena sila zrútila a ostala stáť len tá zadná, svedčí o obrovskej sile výbuchu. Stavba totiž počas občianskej vojny v Libanone v 80. rokoch vydržala nespočetné bombardovanie a neublížili jej ani zásahy delostreleckých granátov.

Stavbou sa chválili

Riaditeľom Průmstavu bol dlhé roky Jiří Požár. Ten priamo pri stavbe nebol, ale Bejrút viackrát navštívil po tom, čo už silo stálo. „My sme sa tou stavbou potom už len chválili. Uvádzali sme ju v rôznych referenciách, pretože to bola mimoriadne krásna vec tak techniky, zhotovením, ako aj systémom stavby,“ povedal Požár pre deník.cz. Keď videl zábery v televízii, došlo mu, kde výbuch nastal.

„Hneď som vedel, že to je ten prístav. Silo bolo dominantnou stavbou. Vedel som hneď, že bude poškodené, ale že to bude až také veľké, to by mi nenapadlo. Bola to veľmi stabilná a pevná konštrukcia. Takmer nezničiteľná,“ citoval Požára server novinky.cz. Jeho odolnosť prirovnal k bunkrom československého opevnenia, ktoré sa nacistom tiež nepodarilo zničiť ani pri pokusoch s výbušninami. Silo podľa neho vyzerá, akoby ho niekto zhora dole rozrezal. „Keď to bolo takto zničené, musel byť výbuch skutočne mimoriadny. Ak sa hovorí, že to bola pätina atómovej bomby z Hirošimy, tak to zodpovedá,“ dodal Požár.

Z obsahu obilia sa podľa neho nedá použiť nič. Všetko sa vysypalo a premiešalo s betónovým prachom a jedovatými splodinami výbuchu. Obavy z humanitárnej katastrofy sú teda úplne na mieste a svet bude musieť Libanonu pomôcť s dodávkami potravín. Požár má obavy aj o osud sila.Ako vidím tú prednú časť, tak oprava by bola veľmi zložitá. Bude to musieť posúdiť statik,“ uzavrel Požár s tým, že ale veľké nádeje silu nedáva a napokon ho zrejme budú musieť strhnúť.

Na českých sociálnych sieťach sa však už objavili porovnania sila s domom, ktorý ako jediný prežil 6. augusta 1945 výbuch atómovej bomby v Hirošime. Stavbu, ktorej torzo je dnes známe ako Atómový dóm, postavil český architekt Jan Letzel.