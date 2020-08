Návrat po dlhých mesiacoch: Ktorý tím dosiahne až na vytúženú trofej v Lige majstrov?

Futbalová Liga majstrov sa opäť rozbehne takmer po päťmesačnej pauze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.

V piatok a sobotu sú na programe zvyšné štyri odvety osemfinále, najprestížnejšia klubová súťaž potom od 12. do 23. augusta vyvrcholí finálovým turnajom ôsmich tímov v Portugalsku. Posledným hracím dňom v Lige majstrov pred vynútenou prestávkou bol 11. marec, keď sa so súťažou rozlúčil obhajca trofeje FC Liverpool po domácej prehre 2:3 po predĺžení s Atleticom Madrid. Už o deň neskôr UEFA po zhoršení epidemiologickej situácie v Európe odložila zostávajúce osemfinálové odvety a napokon rozhodla o prerušení súťaže až do odvolania.

Pandémia koronavírusu výrazne ohrozila dokončenie tejto edície Ligy majstrov, v júni však UEFA definitívne potvrdila, že ju v auguste dohrajú turnajovým spôsobom v Lisabone. Finále malo byť pôvodne 30. mája v Istanbule, hlavné mesto Turecka však zorganizuje záverečný súboj o trofej až o rok neskôr. "Veril som v dohratie tejto sezóny Ligy majstrov od prvého momentu," tvrdí prezident UEFA Aleksander Čeferin. Európska futbalová únia už od prvotného prerušenia svojich súťaží pracovala na krízových scenároch. Európsky šampionát napokon odložila na budúci rok a do začiatku augusta umožnila dohrať domáce ligové a pohárové súťaže. To vytvorilo priestor uskutočniť v lete aj finálové miniturnaje Ligy majstrov a Európskej ligy. "Vždy treba zostať optimistom a ak príde kríza ako je táto, je nutné mať pripravený nejaký plán. Som nadšený, že sme našli riešenie a súťaže dokončime, hoci bez prítomnosti divákov. Nechceme nič riskovať," vyhlásil Čeferin pre agentúru AFP.

Účasť na finálovom turnaji LM v Portugalsku už majú istú Paríž St. Germain, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid a RB Lipsko. Ani jeden z týchto tímov ešte v histórii súťaž nevyhral. V osemfinále treba dohrať odvety štyroch dvojíc: Manchester City - Real Madrid (prvý zápas 2:1), Juventus Turín - Olympique Lyon (0:1), Bayern Mníchov - FC Chelsea (3:0), a FC Barcelona - SSC Neapol (1:1). Domáce tímy môžu usporiadať tieto odvety na svojich štadiónoch, ale na prázdnych štadiónoch. Portugalská metropola bude potom v domovských stánkoch Benficy a Sportingu v rámci finálového turnaja hostiť štvrťfinále, semifinále i finále. Vyvrcholenie je na programe v nedeľu 23. augusta na štadióne Estádio da Luz. Všetky duely na finálovom turnaji sa budú hrať na jeden zápas.

Istými štvrťfinálovými dvojicami sú už RB Lipsko - Atletico Madrid, resp. Atalanta Bergamo - Paríž Saint-Germain. Úspešnejší z osemfinálovej dvojice FC Barcelona - SSC Neapol, v ktorom pôsobí slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, si na záverečnom turnaji v Lisabone zahrá o postup do semifinále s postupujúcim z dua Bayern Mníchov - Chelsea Londýn. Štvrťfinálovým súperom víťaza súboja Manchester City/Real Madrid bude jeden z dvojice Juventus Turín/Olympique Lyon. Všetky zostávajúce zápasy LM budú mať úvodný výkop o 21.00 SELČ. Hrať sa bude za zatvorenými dverami podľa prísneho hygienického protokolu.

Lídrom tabuľky strelcov v prebiehajúcej sezóne LM je útočník Bayernu Robert Lewandowski s 11 zásahmi, o jeden menej má na konte Erling Braut Haaland z už eliminovanej Borussie Dortmund. Za nimi je výrazný odstup a tak sa Lewandowski môže stať prvým Poliakom s honorom najlepšieho kanoniera európskej top klubovej súťaže. V uplynulých 12 sezónach si titul delili iba Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, iba v ročníku 2014/2015 mal spoločne s nimi dvoma rovnaký počet gólov aj Neymar. Ronaldo i Messi dosiahli v tomto ročníku LM zatiaľ zhodne iba po dva presné zásahy.