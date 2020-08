Šprintérsky talent z východu sa prebojoval na majstrovstvá Európy: Tomáš trénuje beh po školských chodbách

To je ale talent! Humenčan Tomáš Matuščák (18) spravil skvelé rozhodnutie presedlať z futbalu na atletiku, do ktorej sa zamiloval.

Trénuje v skromných podmienkach, no na súťažiach dokáže porážať svojich konkurentov. Ako junior dokonca splnil limit pre dospelých a podarilo sa mu kvalifikovať na seniorské majstrovstvá Európy.

Tomáš (18) sa od 6 rokov venoval futbalu a bol najrýchlejší. „Rodičia i tréneri mi vraveli, že mám ľahký atletický beh a odporúčali mi ísť na atletiku. Nakoniec som sa pre ňu rozhodol,“ spomína. Profesionálnymi bežeckými podmienkami sa ale hrdiť nemôže.

Behať môže len na trávnatom ihrisku pri miestnej základnej škole, no zvykol si. „Tartanovú dráhu tak často nevidím, jedine, ak ideme do Bratislavy alebo Ostravy na sústredenia. Najnovšie chodíme trénovať do Michaloviec,“ povedal športovec. Aj keď učitelia za behanie po chodbách žiakov často karhajú, pre Tomáša je to jediná možnosť kvalitného tréningu počas zimy.

„Je to čudný pocit, keď sa zamyslím nad tým, ako behajú ostatní športovci, napríklad v Bratislave. Tam majú parádnu krytú halu, tartan a všetko. My tu nemáme nič. Ale je to o to lepší pocit, keď prídeme na preteky a porážam práve tých, ktorí majú na tréning najideálnejšie podmienky,“ vyhlásil mladík, ktorému sa podarilo kvalifikovať na budúcoročné Majstrovstvá Európy v Poľsku.

„Zatiaľ len 5 Slováci majú splnený limit a z toho sú všetci už dospelí, len ja som jediný junior. Veľmi sa na to teším,“ dodal s tým, že v atletike chce naďalej pokračovať. Chlapca trénuje Marek Lučka, reprezentačný tréner U 16 na Slovensku a predseda Atletického klubu Humenné. Ako prezradil, Tomáš je výnimočný tým, že už ako dorastenec zabehol slovenský rekord v behu na 60 m v hale.

„Je druhý najlepší šprintér na Slovensku v tomto roku a je to ešte len junior,“ zhodnotil. Vďaka pomoci Slovenského atletického zväzu mesto a klub dostali dotáciu 250-tisíc eur na vybudovanie tartanovej dráhy, čo ešte musia odklepnúť tamojší poslanci.