Hráč St. Louis uteká z bubliny: Jeho krásna priateľka je tesne pred pôrodom

24-ročný ruský útočník Ivan Barbašev opúšťa bezpečnú bublinu a svoj tím.

Hráč St. Louis Blues síce nechýbal na prvých tréningoch pred reštartom ligy a nastúpil aj na prvý zápas o umiestnenie v tabuľke pre vyraďovacie boje, avšak nateraz sa klub bude musieť zaobísť bez neho.

Jeho žena Ksenia totiž už o pár dní privedie na svet ich prvého potomka. "Cítili sme, že je pre Ivana dôležité, aby bol s nami v prvých dvoch zápasoch po reštarte. Zároveň sme boli pripravení na jeho odlet do St. Louis, aby mohol byť so svojou ženou," stojí v stanovisku klubu.

Po rodinných povinnostiach sa však Barbašev bude opäť hlásiť v Edmontone, kde naskočí do bojov o Stanley Cup. "Ani som nerozmýšľal, že by som sa nevrátil. Mám 24 a pred sebou celú kariéru. Po minuloročnom zisku Stanley Cupu to chcem zažiť znova. To viete, s víťazstvom rastie hlad," vraví rodák z Moskvy.