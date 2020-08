Wisterová ako na ihlách: Pokus o zmier s exmanželom, úprimné priznanie moderátorky

Moderátorka Vera Wisterová (43) má od minulého utorka svojich synov Harlowa (8) a Thea (6) konečne doma.

Po dlhých mesiacoch s nimi priletela z Ameriky po tom, čo americká sudkyňa Virginia M. Kendall nariadila ich návrat na miesto ich trvalého pobytu na náklady ich otca Jeremyho Hulsha (41). Tomu sa rozsudok nepáčil, preto podal odvolanie, ktoré sa začína v USA riešiť práve dnes na odvolacom súde.

Wisterová však do Chicaga nevycestovala a zostala s deťmi doma. Za deväť mesiacov, čo bola bez detí, vycestovala za veľkú mláku veľakrát a náklady s tým spojené, ako aj náklady na právnikov sa rátajú v jej prípade v desaťtisícoch eur! Finančnú záťaž jej však pomohli zvládnuť jej priatelia.

Wisterová sa s Hulshom „bila“ o deti na americkom súde po tom, čo chlapcov ich otec zobral zo Slovenska bez Verinho vedomia v októbri 2019. Kolotoč súdnych pojednávaní sa ťahal dlhé mesiace a načas boli prerušené pandémiou koronavírusu, ktorá svet straší dodnes. Moderátorka, ktorá musela cestovať za deťmi nespočetnekrát, platiť si americkú a slovenskú právničku, či zabezpečiť si financie na živobytie či ubytovanie v USA, tak musela z vrecka vytasiť obrovské peniaze. Zvládať takúto finančnú záťaž muselo byť pre Veru nesmierne náročné.

Predsa len bola z dôvodu dlhodobejších pobytov v Amerike mimo práce a takisto aj bez príjmu. Keď sa vrátila na Slovensko, vzala pár moderovačiek a dokonca sa na krátky čas posadila opäť do spíkerského kresla v rádiu, čím si dokázala zarobiť. Ako sa však zdá, preklenúť náročné obdobie jej pomohli priatelia a rodina. Ako totiž Vera priznala, aj im vďačí za to, že sa jej deti podarilo dostať späť na Slovensko.

„Ešte stále nemôžem uveriť tomu, že sme s deťmi späť doma. Prežila som najťažšie obdobie môjho života. Som vďačná toľkým ľuďom, že pri nás stáli, že mi pomáhali a boli oporou. Ak by som mala napísať zoznam všetkých, bolo by to na knihu. Ďakujem zástupu mojich kamarátov, ktorí mi dokonca zorganizovali finančnú zbierku,“ priznala úprimne Vera, ktorá má za sebou krušné životné chvíle.