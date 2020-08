Man United vyhodil milióny do vzduchu: Sanchez bral rozprávkové peniaze a napokon odišiel zadarmo

Čilský útočník Alexis Sánchez bude hrať za taliansky Inter Miláno do leta 2023.

Tridsaťjedenročný futbalista strávil v Interi aj sezónu 2019/2020, to však v klube len hosťoval z anglického Manchestru United. Keďže v Anglicku sa mu skončila zmluva, taliansky tím ho získal bez odstupného. Alexis Sánchez s Interom podpísal zmluvu na tri roky.

Do Manchestru United prišiel v januári 2018 z konkurenčného Arsenalu Londýn, no v tíme nedostával mnoho príležitostí a aj preto sa pred rokom rozhodol pre odchod do Interu. Angličania pritom hradili väčšiu časť platu Sáncheza. Nešlo pritom vôbec o malé peniaze. Každý týždeň pribudla na účteútočníka obrovská suma - viac ako 500 000 libier. Bol tak najlepšie zarábajúcim hráčom v celej Premier League.

Za United Sanchez dokázal v najvyššej anglickej súťaži streliť len tri góly, dva pridal v pohároch.

"Všetci v Manchestri United prajeme Alexisovi Sánchezovi len to najlepšie v jeho ďalšej futbalovej kariére po odchode do Interu Miláno," uvádza sa vo vyhlásení United. Alexis Sánchez ešte pred pôsobením v Arsenale Londýn v rokoch 2014 až 2018 hral aj v Španielsku za FC Barcelona (2011-2014) a v Taliansku za Udinese Calcio (2008-2011).