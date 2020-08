Klub si už trúfa na vyššie priečky: Ulovili päťnásobnú kráľovnú

Vracia sa na Slovensko! Päťnásobná najlepšia volejbalistka Slovenska z minulosti Jaroslava Pencová (30) bude v novom ročníku obliekať dres VK Pirane z Brusna. Skúsená reprezentantka naposledy pôsobila na domácich palubovkách pred siedmimi rokmi.

Ženský volejbalový klub Brusno pôjde do novej sezóny pod novým názvom i so zvučnou posilou. Po vlaňajšej premiérovej účasti v najvyššej súťaži, v ktorej tím obsadil siedme miesto, si Brusnianky trúfajú na vyššie priečky. Pomôcť by im mala k tomu aj Jaroslava Pencová, päťnásobná víťazka ankety Volejbalistka roka, ktorá sa do slovenskej ligy vracia po dlhoročnom pôsobení v zahraničí.

Naposledy v nej hrala v roku 2013 za Doprastav Bratislava, s ktorým získala dva tituly majstra Slovenska. Potom si obliekala dresy nemeckých Drážďan, azerbajdžanského Baku, poľského Bielska-Bialej a zahrala si aj prestížnu súťaž v Taliansku v drese Legnana. Uplynulé dva roky hrala za Lodž v Poľsku. „Keď som skončila v Poľsku, chcela som sa vrátiť na Slovensko. Chcela som hrať doma. Ozvalo sa viac klubov, medzi nimi aj Brusno. Stretli sme sa a zaujala ma ich ponuka. Chcela som mať profesionálnu zmluvu a klub mi vyšiel v ústrety,“ uviedla Pencová.