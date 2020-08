Futbalista Ján Vlasko nespomína na lekárov v dobrom: Maďari mi skoro zmrzačili nohu!

Nikdy sa nevzdáva! Zdobí ho bojovnosť a nepoddajnosť. Na ihrisku i v živote. Už-už visel futbalový osud Jána Vlaska (30) na vlásku. Odchod na predčasný športový dôchodok dokázal oddialiť.

Vďaka nezlomnej vôli i vlastnej šikovnosti. Posledné dva roky si však veľa vytrpel. Peklo sa začalo po odchode zo Spartaka Trnava, s ktorým získal vytúžený majstrovský titul.

Z malého Ríma ho vtedy vyhnali nezhody s českým trénerom Radoslavom Látalom, ktorý vymenil na lavičke úspešného Nestora El Maestra. Bojnický rodák zakotvil v tíme Puskás Akadémia. Dnes vie, že to bolo najbolestnejšie obdobie kariéry. Problémy nastali po zlomenine kostičky v chodidle a operácii.

„Maďari ju sfušovali. Stále mi tvrdili, že noha je o. k., no potom uznali, že sa mýlili. Vybavil som si preto kliniku v Augsburgu. Urobili mi štep a vložili ho na poškodené miesto. Vraj som mal šťastie, že som prišiel, lebo to mohol byť môj koniec s futbalom,“ povedal Vlasko pre Nový Čas.

Miernou náplasťou bolo, že mu maďarský klub zaplatil šesťtýždňový liečebný pobyt v Nemecku. Útrapy sa však neskončili. Čoraz viac sa ozývalo pre zmenu pravé bedro. „Štyri mesiace som chodil o barlách a zaťažoval tak viac pravú nohu. Neostalo to bez následkov. Celé bedro mi zakrvácalo. Museli ho vyčistiť. Lekári mi povedali, že z plánovanej hodinovej operácie boli nakoniec tri.“

Liečba bola zdĺhavá. Za dva roky odohral iba sedem zápasov. Pritom Puskás Akadémia dosiahla historický klubový úspech, keď finišovala na treťom mieste ligy a zahrá si za Európsku ligu. Už však bez Vlaska, ktorý klub opustil. „Maďari chceli, aby som pokračoval. Prevážila obava, že sa znovu ocitnem na listine zranených hráčov, takže spolupráca sa skončila.“

Na najbližší rok ho prichýlila Trnava. Jej dres si obliekol už tretíkrát. S rodinkou v meste býva a podniká s nehnuteľnosťami. V pláne mal odísť do zahraničia. „Ponuky prišli, ale ostal som. Športový riaditeľ Spartaka Andrej Kostolanský mi ponúkol pomoc. Trnave som za to vďačný. V zime spoluprácu prehodnotíme a uvidíme.“

Z majstrovského kádra spred dvoch rokov našiel už iba brankára Dobrivoja Rusova. Trnava počas krátkej prestávky intenzívne zbrojila. „Prišli dobré posily do stredovej formácie - Martin Bukata, Erik Pačinda, Jakub Grič či Martin Mikovič. To je záruka toho, že Spartak bude mať v novej sezóne vysoké ambície. Chcem s tímom zabojovať o prvú šestku a dostať sa do pohárovej Európy,“ uzavrel Vlasko, pre ktorého sú už väčšou prioritou než futbal deväťmesačná dcérka Zarka so snúbenicou Danielou.

Čísla, ktoré Vlasko nezaprie

4 operácie podstúpil, aby opäť hral futbal

3-krát v kariére si oblečie dres Trnavy

2 roky dozadu získal so Spartakom titul

1 rok nenastúpil na žiaden súťažný zápas