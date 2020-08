Najlepší brankár Championship Rodák: Teším sa na všetky zápasy v Premier League, no na tento špeciálne

Stal sa najlepším brankárom anglickej The Championship, ale Zlatú rukavicu za najviac čistých kont v sezóne nezískal.

Napriek tomu má Marek Rodák oveľa väčší dôvod na radosť. Po finálovom triumfe nad Brentfordom (2:1 pp) sa už dva dni teší s Fulhamom z postupu do Premier League, podľa mnohých odborníkov najkvalitnejšej futbalovej ligy na svete.

"Vo Fulhame som prešiel viacerými vekovými kategóriami a vždy som sníval, že sa dostanem až do A-tímu a zaň si zachytám v Premier League. Ten sen sa mi môže o pár týždňov úplne splniť," povedal Marek Rodák v rozhovore na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu. Dvadsaťtriročný Košičan jedným dychom pridal informácie o dvojdňových oslavách postupu: "Po zápase sme oslavovali v hoteli a na druhý deň sme potom mali ešte spoločný obed a ďalšie posedenie. Žiaľ, bolo to bez divákov a našich rodín, lebo na štadióne boli obmedzenia v súvislosti s koronavírusom."

Bývalý brankár slovenskej reprezentácie do 21 rokov zdôraznil, že v anglickom futbalovom svätostánku Wembley sa mu podarilo postúpiť o súťaž vyššie už dva razy. Pred dvoma rokmi to bolo v tíme Rotherhamu z tretej do druhej ligy a teraz s Fulhamom z druhej do najvyššej súťaže. Aktuálny postup bol ochudobnený o priamu účasť fanúšikov, keďže aj športový svet sa borí s nariadeniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu. "Vo Wembley nehráte každý týždeň a niektorým futbalistom sa tam nepodarí nastúpiť ani raz v živote. Z tohto pohľadu je smutné, že sa hralo bez diváckej podpory, veď na tribúny sa zmestí až 90 000 ľudí. Ako sa mi hralo? Počas zápasov veľmi nevnímam, čo sa deje naokolo, sústreďujem sa na hru. Čo sa ešte týka mňa a Wembley, sme kamaráti. Verím, že to tak zostane aj do budúcnosti."

Bez piatich centimetrov dvojmetrový brankár priznal, že v úvodných minútach zápasu proti Brentfordu bol nervózny, ale neskôr to z neho spadlo a zápas si užíval. "Hráči súpera mali niekoľko nepríjemných situácií. Pár striel smerovalo na bránku, ale väčšinou som si dokázal poradiť," podotkol Rodák. Jediný gól dostal až v nadstavenom čase predĺženia a krátko na to videl od rozhodcu aj žltú kartu. Čo sa vlastne stalo? "Súper chcel po góle rýchlo zobrať loptu a rozohrať, keďže do konca zostávala minútka možno dve. Ja som ju tiež chytil a podržal. Rozhodca mi následne ukázal žltú kartu, z môjho pohľadu to bola dobrá žltá karta," vysvetlil.

Rodák bude po Martinovi Dúbravkovi z Newcastlu United druhý slovenský brankár v novej sezóne Premier League. Ak im dajú tréneri dôveru, nastúpia zrejme aj proti sebe. A na to sa už mladší z oboch aktérov veľmi teší. "Maťo mi už písal a gratuloval k postupu. Teším sa na vzájomný zápas našich klubov. Teším sa vlastne na všetky zápasy v Premier League. Gratulácií som dostal veľmi veľa. Nemám ich spočítané a dokonca som ešte nestihol na všetky ani reagovať. Ďakujem za každé blahoželanie.“

Na Rodáka aktuálne čaká dovolenka, kde bude mať dosť času na to, aby strávil aktuálny úspech. "Dovolenku budem tráviť zväčša doma, ale verím, že sa mi aspoň na pár dní podarí niekam ísť. Vo Fulhame sa mám hlásiť 24. augusta," zakončil bývalý hráč MFK Košice, ktorý v minulosti na seba upozornil aj víťazným gólom v kvalifikačnom súboji ME 2019 do 21 rokov na trávniku Islandu.