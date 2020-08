Poplach na Hrebienku: Kuchárovi v reštaurácii potvrdili koronavírus

U kuchára v reštaurácii na Hrebienku vo Vysokých Tatrách sa vyskytol nový koronavírus. Podľa PR manažéra Tatry mountain resorts (TMR) Mariána Galajdu ho mužovi zistili rýchlotestom v stredu (5. 8.) počas zdravotnej prehliadky pred plánovanou hospitalizáciou. Štandardný PCR test túto informáciu potvrdil.

"Okamžite sme uzavreli prevádzku reštaurácie, v ktorej dotyčný pracoval, a zabezpečili jej profesionálnu dezinfekciu certifikovanou spoločnosťou. Zamestnanci reštaurácie ostali v karanténe a budú testovaní, prvé výsledky rýchlotestov boli negatívne. Zároveň poskytujeme Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade súčinnosť pri dohľadaní osôb, ktoré prišli do kontaktu s našim pracovníkom. Uvedený zamestnanec v prevádzke neprichádzal do priameho kontaktu so zákazníkmi," uviedol Galajda s tým, že po konzultácii s RÚVZ otvoria prevádzku po dezinfekcii s novým, otestovaným personálom.

Ako ďalej povedal, pri nástupe do zamestnania naďalej kontrolujú teplotu a dodržiavajú prísne hygienické opatrenia, medzi ktoré patrí nosenie rúšok, zvýšená a opakovaná dezinfekcia objektov a zariadení, rozdelenie zmien.

"Pre verejnosť je dôležité pripomenúť, že preprava v uzavretých lanovkách je možná iba s prekrytím tváre, pravidelnú nadštandardnú opakovanú dezinfekciu absolvujú dopravné zariadenia aj ostatné prevádzky. V jednotlivých objektoch sú dostupné dezinfekčné prostriedky pre návštevníkov, pri ktorých rovnako apelujeme na dodržiavanie preventívnych opatrení. Či už tých platných pre jednotlivé prevádzky, alebo aj tých všeobecne odporúčaných," dodal Galajda.