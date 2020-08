Smrť úspešnej slovenskej baletky († 50) v Prahe: Srdce jej zlyhalo pred očami synčeka!

Vo veku 50 rokov zomrela v pondelok dlhoročná sólistka baletu a vedúca baletu Opery Českého národného divadla Eva Horáková.

Ako zistil Blesk.cz, baletke malo zlyhať srdce. Jej boj o život pritom sledoval len 10-ročný synček. ,,Zlyhalo srdce. Nečakane. Doma. Jurko bol pri tom,“ cituje portál zdroj z okolia Horákovej. O 10-ročného chlapčeka sa teraz pravdepodobne postarajú babičky, ani jedna však nebýva v Prahe, kde baletka žila a pôsobila. ,,Je mi z toho veľmi smutno, Eva bola anjel,“ vyjadrila sa česká herečka a umelkyňa Tereza Georgievová.

Smrť Horákovej potvrdila záchranka. ,,Môžem potvrdiť, že sme v pondelok 3. augusta mali výjazd na ošetrenie 50-ročnej ženy, ktorú sme sa pokúsili resuscitovať. Bohužiaľ neúspešne,“ povedal pre Blesk.cz Petr Mach zo stredočeskej záchrannej služby.

Horáková sa narodila v Bratislave, kde tiež v roku 1988 absolvovala Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej. Štyri roky bola členkou Slovenského národného divadla a od roku 1992 prešla do pražskej Laterny magiky. Ako sólistka potom tancovala Paminu v Hre o Čarovné flaute, Ariadnu v Mínotaurovi, Penelopé a Nausikaé v Odysseovi či Angeliku v Casanovovi režiséra Juraja Jakubiska, uviedla hovorkyňa.



V rokoch 2005 až 2009 viedla Horáková súbor Laterny magiky. Po pripojení Laterny magiky k Národnému divadlu tancovala ďalej, a to napríklad v Legendách magickej Prahy Jiřího Srnca. Hosťovala v Pražskom komornom balete a Divadle F. X. Šalda v Liberci. Spolupracovala tiež so súborom La Compagnie Commun Instant francúzskeho choreografa Jean-Pierra Aviotta. Za jeho niekoľkoročného pôsobenia v Laterne magike bola jeho repetítorkou a asistentkou.



Za rok 2002 získala Horáková so svojím tanečným partnerom Pavlom Knollom nomináciu na Cenu Thálie za výkon v komponovanom programe Graffiti za choreografiu Petra Zuska Les Bras de Mer. Zuska pre ňu a Knolleho vytvoril tiež úspešný duet Lyrická z roku 2008. ,,Pre mňa osobne bola vždy inšpiratívnou osobnosťou, nenahraditeľným javiskovým partnerom a úplne spoľahlivým profesným bodom. Zanechala hlbokú stopu, ktorú si budeme uchovávať," uviedol Knolle.



V roku 2012 sa Horáková stala vedúcou baletného súboru Opery Národného divadla v Prahe. Ďalej tancovala menšie úlohy v choreografiách v operách. Tanečného sveta sa nevzdala ani v štyridsiatich rokoch po narodení syna. Tento rok v júli oslávila päťdesiatku. Pri tej príležitosti v rozhovore Tanečným aktualitám povedala: ,,Ak vôbec bilancuje, tak si jednoducho hovorím, že som si to užila a ničoho neľutujem. Mala som šťastie na choreografov i tanečných partnerov a som vďačná, že pri tanci, ktorý milujem odmalička, stále som."