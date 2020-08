V americkom detskom tábore sa nakazilo koronavírusom 260 účastníkov: Znepokojujúce zistenie

Koronavírus sa možno šíri ľahšie v prostredí škôl a letných táborov, než sa doteraz predpokladalo.

Vyplýva to zo správy amerických Stredísk pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktorá preskúmala údaje z nových ohnísk v americkom štáte Georgia, napísal spravodajský server The Guardian. Po prepuknutí nákazy na letnom tábore v Georgii CDC uviedla, že deti - vrátane asymptomatických prípadov - môžu hrať významnú úlohu v komunitnom prenose covidu-19. Toto tvrdenie odporuje rade predchádzajúcich štúdií, ktoré uvádzali, že deti len zriedka šíri koronavírus medzi sebou alebo na iné osoby.



Na letnom tábore YMCA, ktorého sa zúčastnilo asi 600 mladých ľudí, sa nákaza preukázala zhruba u 260 osôb. Kým zamestnanci tábora dodržiavali bezpečnostné opatrenia vrátane nosenia rúšok, táborníci je mať nemuseli a podľa miestnych zdravotných činiteľov "relatívne veľké" skupiny detí vo veku od šesť do 19 rokov spali v spoločných chatkách.

Nemenej znepokojujúce bolo zistenie, že sa s väčšou pravdepodobnosťou nakazili mladšie deti, a tiež tie, ktoré v tábore strávili dlhší čas.



Kým sa v mnohých krajinách sveta vedú diskusie o tom, či a kedy znovu otvoriť školy, to, čo sa stalo v Georgii, dokazuje, ako málo je zatiaľ známe o šírení covidu-19 medzi mladšími vekovými skupinami. K tomu prispela aj skutočnosť, že mnoho krajín uzavrelo školy hneď v začiatku pandémie.

Udalosti v Georgii odrážajú skúsenosti z Izraela, kde rýchle a úplné znovuotvorenie škôl prispelo k novému rozšíreniu koronavírusu.



V počiatkoch pandémie bol Izrael vnímaný ako príklad úspešného boja proti nákaze. V marci zaviedol prísne Koronavirové opatrenia, ktoré ale postupne uvoľňoval v snahe zmierniť ekonomické dôsledky. Deti sa do škôl vrátili v máji. Už na konci mája sa ale koronavírus začal šíriť v školských triedach a úrady ešte pred letnými prázdninami uzavreli asi 100 vzdelávacích ústavov a poslali tisíce žiakov a učiteľov do karantény.