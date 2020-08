Roky trpela úzkosťou a užívala lieky: Keď zistila, čo má v mozgu, nemohla tomu uveriť

Emily trpela desaťročie úzkosťou, ktorú si nevedela vysvetliť. Keď sa dozvedela, že jej príznaky boli v skutočnosti spôsobené nádorom v mozgu vo veľkosti golfovej loptičky, nemohla tomu uveriť.

Ako uvádza portál LADbible, 34-ročná Emily Bailey z anglického mesta Oundle začala mať závraty a pociťovala únavu, už keď mala 20 rokov. Myslela si, že ide o úzkosť a potvrdil to aj jej lekár, ktorý jej predpisoval lieky. V novembri v roku 2019 sa Emily vybrala so skupinou bežcov na preteky, kde náhle stratila rovnováhu a narazila do záhradného plotu.

Kvôli nezvyčajnému pádu sa rozhodla ísť na vyšetrenie, kde lekári odhalili 4-centimetrový nádor, ktorý jej tlačil na nerv spájajúci vnútorné ucho s mozgom. „Keď som prvýkrát stratila rovnováhu, ostatní členovia mojej bežeckej skupiny mi museli pomôcť a zaviesť ma až do cieľovej rovinky. Kráčala som, akoby som bola opitá,“ spomína na osudový deň Emily.

Bežkyňa hovorí aj o iných ťažkostiach, ako napríklad neustále pišťanie v uchu, keď si ľahla. Tiež začala strácať chuť a mala pocit, že ľavá strana jej jazyka „bola akoby unavená“. Lekári si spočiatku mysleli, že má problém s uchom, avšak až magnetická rezonancia odhalila presnú príčinu jej zdravotného stavu.

„Typ nádoru, ktorý som mala, rástol veľmi pomaly a lekári mi povedali, že som ho pravdepodobne mala 10 až 12 rokov. Bola som v šoku. Konzultant mi vysvetlil, že po celú dobu nešlo o úzkosť. Príznaky spôsoboval nádor,“ vysvetľuje bežkyňa, ktorá si vypočula oficiálnu diagnózu – benígny nádor.

Príznaky tohto typu nádoru nemusia byť na prvý pohľad zrejmé, ale môžu zahŕňať stratu sluchu na jednej strane, hučanie v ušiach, závrat, pretrvávajúce bolesti hlavy, rozmazané alebo dvojité videnie, ťažkosti s prehĺtaním, znecitlivenie tváre alebo problémy s koordináciou končatín.

Emily podstúpila operáciu na konci marca, počas ktorej sa lekárom podarilo odstrániť väčšinu nádoru s výnimkou jednej časti, ktorá bola príliš blízko jej tvárového nervu. 34-ročná bežkyňa sa teraz cíti veľmi dobre a opäť začala behávať. Jednou veľkou pozitívnou zmenou bolo pre ňu hlavne to, že sa konečne zbavila úzkosti, ktorá ju obťažovala viac ako desať rokov a postupne sa vzdáva aj antidepresív.