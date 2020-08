Obrovská explózia zničila prístav v Bejrúte: Výbuch silný ako pätina bomby z Hirošimy!

Vyše 100 mŕtvych, vyše 100 nezvestných a 4 000 zranených! Taká je bilancia mohutného výbuchu, ktorý otriasol libanonským hlavným mestom. Čo sa týka fatálnych explózií, ktoré si vyžiadali obete, bola to tretia najsilnejšia na svete. Horšie boli už len výbuchy atómových bômb v Hirošime a Nagasaki.

Fotogaléria 33 fotiek v galérii

Horšie ako vo vojnovej zóne! Bejrút zasiahol výbuch so silou 3 kilotony TNT, čo je pätina atómovej bomby, ktorá zničila Hirošimu v auguste 1945. A hoci sa hneď po explózii objavili najrôznejšie špekulácie, zdá sa, že príčinou bola obyčajná nedbanlivosť. Libanonskí predstavitelia sa vyjadrili, že na začiatku bol neopatrný zvárač, ktorý v utorok večer spôsobil požiar skladu v prístave.

V sklade bolo uložených 2 750 ton dusičnanu amónneho z lode, ktorú zabavili ešte v roku 2013. Látka, ktorá sa používa ako hnojivo, ale aj ako výbušnina, nebola celý ten čas nijako zabezpečená! Keď naraz vybuchla, tlaková vlna ničila všetko, čo jej stálo v ceste. Okná sú rozbité prakticky v celom Bejrúte a cítili ju aj na Cypre, ktorý je 240 km ďaleko!

Z ruín zatiaľ vytiahli najmenej 100 mŕtvych tiel. Vyše stovka ľudí je stále nezvestná a ich blízki sa ich márne snažia nájsť. Záchranári prehľadávajú trosky, ale nádej, že v nich nájdu ešte niekoho živého, sa každou minútou znižuje. Zranenia utrpelo vyše 4 000 ľudí. Do nemocníc najprv prichádzali tí, ktorých zasiahlo rozbité sklo, potom začali z okolia prístavu privážať aj ťažšie prípady s popáleninami či vnútornými zraneniami. Nemocnice v Bejrúte sú už aj tak vyčerpané nákazou koronavírusom a takéto množstvo zranených ich priviedlo ešte viac na pokraj kolapsu. Kolabuje aj ekonomika Libanonu a výbuch vyvolal obavy o dostatok potravín. Libanon totiž väčšinu jedla dováža a v prístave boli zničené obrovské zásoby.

Výbuchy v Bejrúte otriasli svetom: Zábery a videá skazy, ktoré poslali Slovákom blízki z Libanonu

Libanonský prezident Michel Aoun zvolal včera mimoriadne zasadnutie kabinetu a chcel vyhlásiť dvojtýždňový mimoriadny stav. Od stredy tiež vyhlásili tri dni štátneho smútku. Najvyššia bezpečnostná rada Libanonu uviedla, že ľudia zodpovední za výbuch dostanú maximálne možné tresty.

Čo je dusičnan amónny

- bežná priemyselná chemikália, ktorá sa používa najmä ako hnojivo

- je tiež jednou z hlavných zložiek banských výbušnín

- sama osebe nie je výbušná, zapaľuje sa iba za správnych okolností

- pri výbuchu môže tiež uvoľniť jedovaté plyny, ako oxidy dusíka či amoniakový plyn

- na jeho bezpečné skladovanie sa vzťahujú prísne predpisy zabraňujúce požiaru a koncentrovaniu látky

Katastrofy roku 2020

Rok 2020 sa prehupol do druhej polovice, no katastrof má už dosť aj na desaťročie. Mnohí by ho najradšej vymazali z kalendára a s obavami sa pýtajú, čo príde na jeseň?

Pandémia COVID-19

Koronavírus sa v čínskom Wu-chane objavil už koncom minulého roka, no prvé správy prenikli na verejnosť až v januári. Odvtedy sa rozšíril do celého sveta. Doposiaľ sa ním nakazilo 18 750 000 ľudí a 705 000 zomrelo.

Požiare v Austrálii

Začiatkom roka protinožcov sužovali ničivé ohne. Vyžiadal si 34 ľudských obetí a tisícky ľudí prišli o domov. Požiare výrazne prispeli k znečisteniu ovzdušia a viac ako miliarda zvierat prišla o život.

Konflikt USA-Irán

V januári USA na príkaz Donalda Trumpa zabili iránskeho generála Kásima Solejmáního. Jeho zabitie eskalovalo napätie medzi Washingtonom a Teheránom. Irán následne zaútočil raketami na americké základne v Iraku. Vyvrcholilo to zostrelením ukrajinského civilného lietadla so 176 ľuďmi, ktoré Irán omylom zasiahol.

Ekonomická kríza

Pandémia koronavírusu destabilizovala svetovú ekonomiku. V rámci opatrení proti šíreniu infekcie sa zastavila výroba v mnohých odvetviach a turizmus sa zredukoval na historické minimum. Mnohé spoločnosti vyhlásili bankrot, milióny ľudí prišli o prácu.