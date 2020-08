Dizajnérka Blanka Matragi v epicentre výbuchu v Libanone: Z jej slov budete mať zimomriavky

Módna dizajnérka Blanka Matragi (67) je vo svete návrhárstva známym pojmom. Obľubujú ju princezné z arabského sveta, ktoré sú ochotné za jej ručne maľované modely zaplatiť priam kráľovské sumy. Jej ateliér, ktorý sídli v Bejrúte, však zostal po výbuchu skladu v prístave zničený.

Ohlušujúca explózia zničila všetko v okruhu 25 kilomentrov, nevynímajúc jej dieľňu, kde zamestnáva miestne šičky. Tie stihli našťastie krátko pred výbuchom odísť, čo im doslova zachránilo život. Samotná dizajnérka mala rovnako obrovské šťastie, že práve nebola na mieste. Všetci však prežívajú hodiny hrôzy!

Česká rodáčka Blanka Matragi žije v Bejrúte už 40 rokov. Presťahovala sa tam po svadbe s Makramom Matragi len rok po svadbe v roku 1980. Ako priznala, za tých 40 rokov, čo žije v Libanone, si už zvykla na všeličo - výbuchy, útoky, vojny, zlú ekonomickú situáciu, chudobu, ale toto je podľa jej slov to najhoršie, čo sa tam stalo.

„Všetci sme v strašnom šoku. Dostávam tisíce správ a telefonátov. Našťastie sme aj s manželom v poriadku. Bola som práve u kaderníka, keď sa to stalo, mala som namočené vlasy. Všetci zostali zaskočení, vyzeralo to ako zemetrasenie, padali sklá, keby som sedela blízko pri okne, ktoré sa zosypalo, mohlo prísť k tragédii,“ opísala chvíle hrôzy Matragi pre český Blesk. Jej ateliér utrpel poriadne škody, ale návrhárka je rada, že sa jej zamestnancom nič nestalo.

„Môj muž utekal po výbuchu do ateliéru, posielal mi fotky, ako je to tam zničené. Ale našťastie sa zamestnancom nič nestalo. Srdce mi bilo, aj som si poplakala, spadla tam celá sklenená stena, kde sedávajú šičky a kde som ja kreslila. Zamestnanci odišli z dielne len niekoľko minút pred výbuchom, inak by to nemuselo dopadnúť dobre. Všetci sa vrátili potom späť a začali upratovať. Držíme spolu, ľudia si pomáhajú, ako vedia,“ priznala Blanka, ktorá napriek nešťastiu odchod z krajiny nezvažuje.

„Napriek tomu, čo sa tu deje a dialo aj v minulosti, nikdy som neodišla. Neopustím to, čo tu tvorím. Živím tu ľudí, robia úžasnú prácu. Mám tu veľa priateľov, zákazok, ktoré som sľúbila urobiť. Neodídem,“ dodala pre Blesk.