Razantné rozhodnutie Krampola po smrti manželky Hanky († 59): Toto nik nečakal!

Známy český herec Jiří Krampol (82), ktorý momentálne prežíva veľkú bolesť, sa jednoznačne rozhodol, že posledná rozlúčka s jeho manželkou Hanou Krampolovou († 59), ktorá náhle zomrela v pondelok večer, proste nebude. Posledné zbohom jej chce dať vraj milovaný manžel iba sám, bez akejkoľvek pozornosti verejnosti.

Že si Hanku nebude môcť uctiť verejnosť, prezradila dobrá kamarátka a lekárka Krampolovej rodiny Ivana Němečková. „Pohreb je dôležitý pre najbližšie okolie zosnulého, pre jeho rodinu, zosnulému už je to jedno. Dôležité je, ako to cíti Jiří. Ten sa s ňou chce rozlúčiť sám, bez mediálnej pozornosti, len v kruhu priateľov. Viem, že už premýšľa, ako to urobiť, ale zatiaľ nie je nič stanovené. Určite to bude v súkromí, bez obradu, nejako civilne,“ povedala pre český Blesk dobre informovaná Ivana.

Že Hanka, ktorá zomrela na vykrvácanie vredu na pažeráku, nebude mať klasický pohreb, potvrdil aj hercov manažér Miloš Schmiedberger. „Pohreb na 99 % nebude, Jiří si to neželá. Bytostne to neznáša. Vždy, keď išiel na pohreb niekoho verejne známeho, riešilo sa v médiách úplne niečo iné ako uctievanie pamiatky zosnulého. Nechce z toho robiť divadlo,“ povedal Miloš pre Super a dodal, že rozlúčka pravdepodobne prebehne len uložením urny do rodinného hrobu za účasti najbližšej rodiny.