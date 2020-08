Musí sa obracať! Korona dohnala Batthyanyho k novej profesii: Toto fakt myslí vážne?

Herec Peter Batthyany (54) to nemal ako väčšina umelcov počas pandémie koronavírusu najľahšie. Nakrúcanie seriálov či filmov alebo divadelné stánky ukončili svoju činnosť a veľa hercov zostalo bez práce. S rovnakým problémom sa stretol aj známy Batthyany, ktorý sa však rozhodol s nepriaznivou situáciou zatočiť.

Herec Peter Batthyany sa v minulosti objavil vo viacerých úspešných seriáloch, medzi inými v Mafstory a v Profesionáloch. Odvtedy však pretieklo veľa vody a herec začal skúšať šťastie na internetovej platforme YouTube. Aj keď je v tejto oblasti stále aktívny, na živobytie to zrejme nestačí. Ako sa však zdá, rozhodol sa zabrdnúť do profesie z úplne iného súdka. Peter sa totiž zúčastnil na rekvalifikačnom kurze a išlo mu to od ruky. „Tak čo? Dali by ste sa ku mne ostrihať?“ šokoval Batthyany, ktorý to podľa informácií Nového Času myslí s novým povolaním smrteľne vážne.

„Táto myšlienka sa zrodila počas korony, keď som stál zarastený pred zrkadlom a netušil som, kde sa dať ostrihať. Odhodlal som sa upraviť si vlasy a bradu sám a vtedy mi skrsla myšlienka, že by som to mohol robiť aj ostatným. Dal som sa preto na kurz barbier, kaderník alebo holič. Som šťastný, že som sa do toho pustil, hoci je to úplne mimo mojej profesie,“ zveril sa Novému Času Peter. „Nie je to rozhodne žart, rozhodol som sa pre to, lebo je to umelecká činnosť a do istej miery ma to tiež napĺňa,“ dodal odhodlane Batthyany.